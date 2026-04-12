Reggiana-Carrarese 12 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Reggiana–Carrarese accende la 34a giornata della Serie B 2025-26: si gioca domenica 12 aprile 2026 alle 19.30 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Per i granata è aria da scontro salvezza: 19° posto con 30 punti in 33 gare (7 vittorie, 9 pareggi, 17 sconfitte; 31 gol fatti, 52 subiti). Gli apuani inseguono i playoff: 9° con 42 punti (10 vittorie, 12 pareggi, 11 sconfitte; 44 segnati, 43 incassati). Sfida dal peso specifico opposto: punti-salvezza per la Reggiana, ambizioni d’altissima quota per la Carrarese.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Reggiana-Carrarese
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Reggiana e Carrarese
Le ultime partite giocate
Momento complicato per la Reggiana, che nelle ultime cinque ha raccolto poco e fatica a invertire la rotta. La Carrarese invece arriva lanciatissima: tre successi nelle ultime cinque, brillantezza offensiva e fiducia in crescita, soprattutto fuori casa dopo il colpo di Bari.
|Reggiana
|ko
|ko
|x
|ko
|ko
|Carrarese
|ko
|x
|ok
|ok
|ok
Nelle ultime 5 di campionato la Reggiana ha totalizzato 1 punto; la Carrarese ne ha fatti 10. Dettaglio risultati:
- Reggiana
Venezia-Reggiana 2-0; Bari-Reggiana 4-1; Reggiana-Monza 0-0; Virtus Entella-Reggiana 3-0; Reggiana-Pescara 1-3
- Carrarese
Carrarese-Palermo 0-1; Juve Stabia-Carrarese 1-1; Carrarese-Sampdoria 2-0; Bari-Carrarese 0-3; Carrarese-Spezia 3-1
L’arbitro di Reggiana-Carrarese
Designazione affidata a Luca Massimi (Termoli). In questa Serie B 2025-26 ha diretto 14 gare: 4 rigori concessi, 72 ammonizioni, 1 doppio giallo e 2 rossi diretti, media 5,3 cartellini a partita. Al VAR ci sarà Cosso, con Del Giovane AVAR.
- Arbitro: MASSIMI
- Assistenti: ROSSI C. – ZANELLATI
- IV ufficiale: DI CICCO
- VAR: COSSO
- AVAR: DEL GIOVANE
Statistiche interessanti
Match dal profilo tattico netto: la Carrarese ama alzare il baricentro (possesso oltre il 50%) e colpire nella mezz’ora finale, dove è tra le più prolifiche del torneo. La Reggiana, in difficoltà in zona gol e nella gestione dei vantaggi, cerca punti pesanti davanti al proprio pubblico per uscire dalla zona rossa. I precedenti recenti raccontano partite bloccate, ma la verve di Fabio Abiuso e gli strappi di Luis Hasa possono accendere l’attacco ospite. Dall’altra parte, i cambi possono incidere: occhio a Mathis Lambourde, spesso decisivo entrando dalla panchina. In trasferta gli apuani sono in crescita, ma storicamente hanno faticato sui campi emiliani. Il fattore MAPEI e la necessità di classifica possono bilanciare l’inerzia: serviranno compattezza, attenzione sulle palle inattive e lucidità nei momenti chiave, specie a cavallo dell’ultimo quarto d’ora.
- Precedenti recenti equilibrati: la Reggiana ha pareggiato le ultime tre sfide contro la Carrarese in B.
- Tabù emiliano per gli apuani: 11 trasferte in B contro squadre dell’Emilia-Romagna senza successi (2 pari, 9 ko).
- Granata in affanno in casa: l’1-3 con il Pescara è stata la prima sconfitta interna dell’era Pierpaolo Bisoli in questa stagione.
- Carrarese da record esterno: dopo il 3-0 di Bari, può centrare due vittorie di fila fuori casa per la prima volta in B.
- Ultimi 30’: contrasti di stile: Carrarese top con 24 reti nel finale, Reggiana ultima con 9.
- Uomo-cambio granata: Mathis Lambourde ha segnato tutte le sue 3 reti in B al MAPEI, sempre entrando dalla panchina; in cerca del bis consecutivo.
- Bomber apuano: Fabio Abiuso è a quota 11 e in serie aperta di gol; mira al tris consecutivo, traguardo già toccato a gennaio.
Le statistiche stagionali di Reggiana e Carrarese
Più possesso e precisione nei passaggi per la Carrarese (50,1% di possesso, 80,4% di accuracy) rispetto alla Reggiana (42,3% e 77,8%). Gli apuani segnano di più (44 contro 31) e tirano con leggermente miglior conversione (13,9% vs 12,7%), mentre i granata subiscono di più (52 vs 43). Pressione più alta ospite (PPDA 11,3 contro 13,7). Disciplina simile: 76 gialli Reggiana, 75 Carrarese. Nei clean sheet comanda Marco Bleve (11), mentre per i granata guida Edoardo Motta (5).
Giocatori chiave: capocannoniere Reggiana è Manolo Portanova (6), assist-man Manuel Marras (4). Per la Carrarese guida Fabio Abiuso (11 gol), mentre il miglior uomo-assist è Simone Zanon (6), con Emanuele Zuelli e Abiuso a 5. Capitolo cartellini: più ammonito granata Andrea Papetti (8), per gli apuani spicca Julián Illanes (14). Espulsioni: nella Reggiana hanno visto il rosso, tra gli altri, Andrija Novakovich e Alessandro Tripaldelli (1 a testa); Carrarese a quota 2 rossi di squadra.
|Reggiana
|Carrarese
|Partite giocate
|33
|33
|Vittorie
|7
|10
|Pareggi
|9
|12
|Sconfitte
|17
|11
|Gol fatti
|31
|44
|Gol subiti
|52
|43
|Possesso palla (%)
|42,3
|50,1
|Tiri in porta
|108
|135
|Precisione tiri (%)
|44,26
|42,72
|Conversione gol (%)
|12,70
|13,92
|PPDA (pressione)
|13,7
|11,3
|Clean sheet
|8
|11
|Cartellini gialli
|76
|75
|Cartellini rossi
|4
|2
|Capocannoniere
|Portanova 6
|Abiuso 11
|Top assistman
|Marras 4
|Zanon 6
|Portiere con più clean sheet
|Motta 5
|Bleve 11
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Reggiana-Carrarese?
-
Domenica 12 aprile 2026 alle ore 19:30.
- Dove si gioca Reggiana-Carrarese?
-
Al MAPEI Stadium – Città del Tricolore, a Reggio Emilia.
- Chi è l’arbitro di Reggiana-Carrarese?
-
L’arbitro è Luca Massimi; assistenti Rossi C. e Zanellati; IV Di Cicco; VAR Cosso; AVAR Del Giovane.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.