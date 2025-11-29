Reggiana-Frosinone 29 novembre 2025: orario, arbitro, ultime e statistiche

Reggiana–Frosinone è una sfida da zona playoff della 14a giornata di Serie B 2025-26: si gioca al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia sabato 29 novembre 2025 alle ore 15.00. Gli emiliani sono 8° con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 18 gol segnati, 18 subiti), i ciociari 3° a quota 25 (7 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte; 25 fatti, 13 incassati).
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Reggiana-Frosinone
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Reggiana e Frosinone
Le ultime partite giocate
Reggiana in altalena ma coriacea: due pari a reti bianche e un successo nel derby con il Modena. Frosinone in spinta: tre vittorie nelle ultime cinque, con goleada all’Entella e blitz a Bari. Gli emiliani fanno valere il fattore MAPEI, i giallazzurri segnano con continuità anche in trasferta.
|Reggiana
|ko
|ok
|ko
|x
|x
|Frosinone
|x
|ok
|ok
|x
|ok
Nelle ultime 5 di campionato la Reggiana ha raccolto 5 punti; il Frosinone ne ha messi insieme 11. Dettaglio dei risultati:
- Reggiana
Monza-Reggiana 3-1; Reggiana-Modena 1-0; Avellino-Reggiana 4-3; Reggiana-Virtus Entella 0-0; Carrarese-Reggiana 0-0
- Frosinone
Sampdoria-Frosinone 1-1; Frosinone-Virtus Entella 4-0; Carrarese-Frosinone 0-2; Frosinone-Modena 2-2; Bari-Frosinone 2-3
L’arbitro di Reggiana-Frosinone
Arbitra Simone Galipò. Assistenti Garzelli e Ceolin; IV ufficiale Andeng Tona Mbei. Al VAR Meraviglia, AVAR Gualtieri. Nella stagione 2025/26 Galipò ha diretto 6 gare: 3 rigori assegnati, 30 cartellini gialli, 2 doppi gialli e 2 rossi, per una media di 5,6 cartellini a partita (circa 5,7 falli per ammonizione).
Informazioni interessanti sul match
La Reggiana è imbattuta al MAPEI Stadium (3 vittorie, 3 pareggi, 10 gol segnati e appena 5 subiti): la spinta del pubblico e la solidità difensiva di casa sono un fattore. Il Frosinone viaggia forte: 14 punti in 7 trasferte e un attacco da vertice con 25 reti totali. Il duello si gioca anche nei dettagli: i granata convertono meglio (20,2% contro 15,4%), i giallazzurri pressano più alto (PPDA 11 contro 13) e vincono più contrasti (68,6% a 55,4%). Occhio ai piazzati: 75 corner battuti dal Frosinone, spesso con la regia di Giacomo Calò. Tra i protagonisti attesi, per i granata Manolo Portanova e Andrija Novakovich (3 gol a testa); per i ciociari fari su Farès Ghedjemis (5 reti) e sul portiere Lorenzo Palmisani (5 clean sheet). Match di equilibrio e intensità, dove un episodio può fare la differenza.
- Reggiana imbattuta in casa: 6 gare senza sconfitte, con un bilancio reti 10-5.
- Frosinone formato trasferta: 14 punti in 7 gare esterne (4V, 2N, 1P).
- Attacco a confronto: Frosinone 25 gol, Reggiana 18.
- Percentuale realizzativa: granata al 20,2%, giallazzurri al 15,4%.
- Pressione e contrasti: PPDA Frosinone 11,0 vs Reggiana 13,0; successo nei tackle 68,6% vs 55,4%.
- Pulizia difensiva: Motta (Reggiana) 4 clean sheet; Palmisani (Frosinone) 5.
- Uomini chiave: Calò 4 assist (e 2 gol su rigore), Ghedjemis 5 reti; per i granata Portanova e Novakovich a quota 3.
- Disciplina: Frosinone più ruvido (31 gialli, 3 rossi) rispetto alla Reggiana (27 gialli, 0 rossi).
- Direzione di gara: Galipò viaggia a 5,6 cartellini a partita; attenzione ai contatti al limite.
Le statistiche stagionali di Reggiana e Frosinone
Equilibrio nel possesso (46,1% Reggiana, 46,2% Frosinone) ma indole diversa: i granata tirano meno ma meglio (precisione 50,6% e conversione 20,2%), i giallazzurri costruiscono di più (70 tiri in porta) e pressano con maggiore intensità (PPDA 11). Difese: 18 gol subiti Reggiana, 13 Frosinone; clean sheet 4 a 5 per gli ospiti.
Giocatori: per la Reggiana i migliori marcatori sono Manolo Portanova e Andrija Novakovich (3 gol). Assist: Manuel Marras e Massimo Bertagnoli (3). Più ammoniti: Andrea Papetti e Manuel Marras (4). Portiere: Edoardo Motta a 4 clean sheet. Nel Frosinone guida Farès Ghedjemis (5 gol); top assist Giacomo Calò (4). Più ammonito: Gabriele Bracaglia (5). Tra i pali Lorenzo Palmisani è a quota 5 clean sheet.
|Reggiana
|Frosinone
|Partite giocate
|13
|13
|Vittorie
|4
|7
|Pareggi
|5
|4
|Sconfitte
|4
|2
|Gol segnati
|18
|25
|Gol subiti
|18
|13
|Media gol subiti a partita
|1,38
|1,00
|Possesso palla %
|46,1
|46,2
|Tiri in porta
|45
|70
|Precisione tiro %
|50,6
|43,2
|PPDA (pressione)
|13,0
|11,0
|Clean sheet
|4
|5
|Cartellini gialli
|27
|31
|Cartellini rossi
|0
|3
|Capocannoniere
|Portanova/Novakovich 3
|Ghedjemis 5
|Top assistman
|Marras/Bertagnoli 3
|Calò 4
|Portiere (clean sheet)
|Motta 4
|Palmisani 5
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Reggiana-Frosinone e a che ora?
-
Sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Reggiana-Frosinone?
-
Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.
- Chi è l’arbitro di Reggiana-Frosinone?
-
Simone Galipò; assistenti Garzelli e Ceolin; IV Andeng Tona Mbei; VAR Meraviglia; AVAR Gualtieri.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.