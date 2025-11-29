Virgilio Sport
Reggiana-Frosinone 29 novembre 2025: orario, arbitro, ultime e statistiche

Serie B 2025-26, 14a giornata. Numeri, forma recente, arbitro e statistiche per capire la partita Reggiana-Frosinone

ReggianaFrosinone è una sfida da zona playoff della 14a giornata di Serie B 2025-26: si gioca al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia sabato 29 novembre 2025 alle ore 15.00. Gli emiliani sono 8° con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 18 gol segnati, 18 subiti), i ciociari 3° a quota 25 (7 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte; 25 fatti, 13 incassati).

Le ultime partite giocate

Reggiana in altalena ma coriacea: due pari a reti bianche e un successo nel derby con il Modena. Frosinone in spinta: tre vittorie nelle ultime cinque, con goleada all’Entella e blitz a Bari. Gli emiliani fanno valere il fattore MAPEI, i giallazzurri segnano con continuità anche in trasferta.

Reggiana ko ok ko x x
Frosinone x ok ok x ok

Nelle ultime 5 di campionato la Reggiana ha raccolto 5 punti; il Frosinone ne ha messi insieme 11. Dettaglio dei risultati:

  • Reggiana

Monza-Reggiana 3-1; Reggiana-Modena 1-0; Avellino-Reggiana 4-3; Reggiana-Virtus Entella 0-0; Carrarese-Reggiana 0-0

  • Frosinone

Sampdoria-Frosinone 1-1; Frosinone-Virtus Entella 4-0; Carrarese-Frosinone 0-2; Frosinone-Modena 2-2; Bari-Frosinone 2-3

L’arbitro di Reggiana-Frosinone

Arbitra Simone Galipò. Assistenti Garzelli e Ceolin; IV ufficiale Andeng Tona Mbei. Al VAR Meraviglia, AVAR Gualtieri. Nella stagione 2025/26 Galipò ha diretto 6 gare: 3 rigori assegnati, 30 cartellini gialli, 2 doppi gialli e 2 rossi, per una media di 5,6 cartellini a partita (circa 5,7 falli per ammonizione).

Informazioni interessanti sul match

La Reggiana è imbattuta al MAPEI Stadium (3 vittorie, 3 pareggi, 10 gol segnati e appena 5 subiti): la spinta del pubblico e la solidità difensiva di casa sono un fattore. Il Frosinone viaggia forte: 14 punti in 7 trasferte e un attacco da vertice con 25 reti totali. Il duello si gioca anche nei dettagli: i granata convertono meglio (20,2% contro 15,4%), i giallazzurri pressano più alto (PPDA 11 contro 13) e vincono più contrasti (68,6% a 55,4%). Occhio ai piazzati: 75 corner battuti dal Frosinone, spesso con la regia di Giacomo Calò. Tra i protagonisti attesi, per i granata Manolo Portanova e Andrija Novakovich (3 gol a testa); per i ciociari fari su Farès Ghedjemis (5 reti) e sul portiere Lorenzo Palmisani (5 clean sheet). Match di equilibrio e intensità, dove un episodio può fare la differenza.

  • Reggiana imbattuta in casa: 6 gare senza sconfitte, con un bilancio reti 10-5.
  • Frosinone formato trasferta: 14 punti in 7 gare esterne (4V, 2N, 1P).
  • Attacco a confronto: Frosinone 25 gol, Reggiana 18.
  • Percentuale realizzativa: granata al 20,2%, giallazzurri al 15,4%.
  • Pressione e contrasti: PPDA Frosinone 11,0 vs Reggiana 13,0; successo nei tackle 68,6% vs 55,4%.
  • Pulizia difensiva: Motta (Reggiana) 4 clean sheet; Palmisani (Frosinone) 5.
  • Uomini chiave: Calò 4 assist (e 2 gol su rigore), Ghedjemis 5 reti; per i granata Portanova e Novakovich a quota 3.
  • Disciplina: Frosinone più ruvido (31 gialli, 3 rossi) rispetto alla Reggiana (27 gialli, 0 rossi).
  • Direzione di gara: Galipò viaggia a 5,6 cartellini a partita; attenzione ai contatti al limite.

Le statistiche stagionali di Reggiana e Frosinone

Equilibrio nel possesso (46,1% Reggiana, 46,2% Frosinone) ma indole diversa: i granata tirano meno ma meglio (precisione 50,6% e conversione 20,2%), i giallazzurri costruiscono di più (70 tiri in porta) e pressano con maggiore intensità (PPDA 11). Difese: 18 gol subiti Reggiana, 13 Frosinone; clean sheet 4 a 5 per gli ospiti.

Giocatori: per la Reggiana i migliori marcatori sono Manolo Portanova e Andrija Novakovich (3 gol). Assist: Manuel Marras e Massimo Bertagnoli (3). Più ammoniti: Andrea Papetti e Manuel Marras (4). Portiere: Edoardo Motta a 4 clean sheet. Nel Frosinone guida Farès Ghedjemis (5 gol); top assist Giacomo Calò (4). Più ammonito: Gabriele Bracaglia (5). Tra i pali Lorenzo Palmisani è a quota 5 clean sheet.

Reggiana Frosinone
Partite giocate 13 13
Vittorie 4 7
Pareggi 5 4
Sconfitte 4 2
Gol segnati 18 25
Gol subiti 18 13
Media gol subiti a partita 1,38 1,00
Possesso palla % 46,1 46,2
Tiri in porta 45 70
Precisione tiro % 50,6 43,2
PPDA (pressione) 13,0 11,0
Clean sheet 4 5
Cartellini gialli 27 31
Cartellini rossi 0 3
Capocannoniere Portanova/Novakovich 3 Ghedjemis 5
Top assistman Marras/Bertagnoli 3 Calò 4
Portiere (clean sheet) Motta 4 Palmisani 5

FAQ

Quando si gioca Reggiana-Frosinone e a che ora?

Sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00.

Dove si gioca Reggiana-Frosinone?

Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Chi è l’arbitro di Reggiana-Frosinone?

Simone Galipò; assistenti Garzelli e Ceolin; IV Andeng Tona Mbei; VAR Meraviglia; AVAR Gualtieri.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

