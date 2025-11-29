Reggiana-Frosinone 29 novembre 2025: orario, arbitro, ultime e statistiche

Serie B 2025-26, 14a giornata. Numeri, forma recente, arbitro e statistiche per capire la partita Reggiana-Frosinone

Reggiana–Frosinone è una sfida da zona playoff della 14a giornata di Serie B 2025-26: si gioca al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia sabato 29 novembre 2025 alle ore 15.00. Gli emiliani sono 8° con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 18 gol segnati, 18 subiti), i ciociari 3° a quota 25 (7 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte; 25 fatti, 13 incassati).

Le ultime partite giocate

Reggiana in altalena ma coriacea: due pari a reti bianche e un successo nel derby con il Modena. Frosinone in spinta: tre vittorie nelle ultime cinque, con goleada all’Entella e blitz a Bari. Gli emiliani fanno valere il fattore MAPEI, i giallazzurri segnano con continuità anche in trasferta.

Reggiana ko ok ko x x Frosinone x ok ok x ok

Nelle ultime 5 di campionato la Reggiana ha raccolto 5 punti; il Frosinone ne ha messi insieme 11. Dettaglio dei risultati:

Reggiana

Monza-Reggiana 3-1; Reggiana-Modena 1-0; Avellino-Reggiana 4-3; Reggiana-Virtus Entella 0-0; Carrarese-Reggiana 0-0

Frosinone

Sampdoria-Frosinone 1-1; Frosinone-Virtus Entella 4-0; Carrarese-Frosinone 0-2; Frosinone-Modena 2-2; Bari-Frosinone 2-3

L’arbitro di Reggiana-Frosinone

Arbitra Simone Galipò. Assistenti Garzelli e Ceolin; IV ufficiale Andeng Tona Mbei. Al VAR Meraviglia, AVAR Gualtieri. Nella stagione 2025/26 Galipò ha diretto 6 gare: 3 rigori assegnati, 30 cartellini gialli, 2 doppi gialli e 2 rossi, per una media di 5,6 cartellini a partita (circa 5,7 falli per ammonizione).

Informazioni interessanti sul match

La Reggiana è imbattuta al MAPEI Stadium (3 vittorie, 3 pareggi, 10 gol segnati e appena 5 subiti): la spinta del pubblico e la solidità difensiva di casa sono un fattore. Il Frosinone viaggia forte: 14 punti in 7 trasferte e un attacco da vertice con 25 reti totali. Il duello si gioca anche nei dettagli: i granata convertono meglio (20,2% contro 15,4%), i giallazzurri pressano più alto (PPDA 11 contro 13) e vincono più contrasti (68,6% a 55,4%). Occhio ai piazzati: 75 corner battuti dal Frosinone, spesso con la regia di Giacomo Calò. Tra i protagonisti attesi, per i granata Manolo Portanova e Andrija Novakovich (3 gol a testa); per i ciociari fari su Farès Ghedjemis (5 reti) e sul portiere Lorenzo Palmisani (5 clean sheet). Match di equilibrio e intensità, dove un episodio può fare la differenza.

Reggiana imbattuta in casa: 6 gare senza sconfitte, con un bilancio reti 10-5.

imbattuta in casa: 6 gare senza sconfitte, con un bilancio reti 10-5. Frosinone formato trasferta: 14 punti in 7 gare esterne (4V, 2N, 1P).

formato trasferta: 14 punti in 7 gare esterne (4V, 2N, 1P). Attacco a confronto: Frosinone 25 gol, Reggiana 18.

25 gol, 18. Percentuale realizzativa: granata al 20,2%, giallazzurri al 15,4%.

Pressione e contrasti: PPDA Frosinone 11,0 vs Reggiana 13,0; successo nei tackle 68,6% vs 55,4%.

11,0 vs 13,0; successo nei tackle 68,6% vs 55,4%. Pulizia difensiva: Motta (Reggiana) 4 clean sheet; Palmisani (Frosinone) 5.

(Reggiana) 4 clean sheet; (Frosinone) 5. Uomini chiave: Calò 4 assist (e 2 gol su rigore), Ghedjemis 5 reti; per i granata Portanova e Novakovich a quota 3.

4 assist (e 2 gol su rigore), 5 reti; per i granata e a quota 3. Disciplina: Frosinone più ruvido (31 gialli, 3 rossi) rispetto alla Reggiana (27 gialli, 0 rossi).

più ruvido (31 gialli, 3 rossi) rispetto alla (27 gialli, 0 rossi). Direzione di gara: Galipò viaggia a 5,6 cartellini a partita; attenzione ai contatti al limite.

Le statistiche stagionali di Reggiana e Frosinone

Equilibrio nel possesso (46,1% Reggiana, 46,2% Frosinone) ma indole diversa: i granata tirano meno ma meglio (precisione 50,6% e conversione 20,2%), i giallazzurri costruiscono di più (70 tiri in porta) e pressano con maggiore intensità (PPDA 11). Difese: 18 gol subiti Reggiana, 13 Frosinone; clean sheet 4 a 5 per gli ospiti.

Giocatori: per la Reggiana i migliori marcatori sono Manolo Portanova e Andrija Novakovich (3 gol). Assist: Manuel Marras e Massimo Bertagnoli (3). Più ammoniti: Andrea Papetti e Manuel Marras (4). Portiere: Edoardo Motta a 4 clean sheet. Nel Frosinone guida Farès Ghedjemis (5 gol); top assist Giacomo Calò (4). Più ammonito: Gabriele Bracaglia (5). Tra i pali Lorenzo Palmisani è a quota 5 clean sheet.

Reggiana Frosinone Partite giocate 13 13 Vittorie 4 7 Pareggi 5 4 Sconfitte 4 2 Gol segnati 18 25 Gol subiti 18 13 Media gol subiti a partita 1,38 1,00 Possesso palla % 46,1 46,2 Tiri in porta 45 70 Precisione tiro % 50,6 43,2 PPDA (pressione) 13,0 11,0 Clean sheet 4 5 Cartellini gialli 27 31 Cartellini rossi 0 3 Capocannoniere Portanova/Novakovich 3 Ghedjemis 5 Top assistman Marras/Bertagnoli 3 Calò 4 Portiere (clean sheet) Motta 4 Palmisani 5

FAQ Quando si gioca Reggiana-Frosinone e a che ora? Sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Reggiana-Frosinone? Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Chi è l’arbitro di Reggiana-Frosinone? Simone Galipò; assistenti Garzelli e Ceolin; IV Andeng Tona Mbei; VAR Meraviglia; AVAR Gualtieri.