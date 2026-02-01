Reggiana-Juve Stabia 1 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 22a giornata. Orario, arbitro, precedenti, forma recente e statistiche a confronto per Reggiana-Juve Stabia.

Reggiana–Juve Stabia apre la 22a giornata della Serie B 2025/26: si gioca domenica 1 febbraio 2026 alle 15:00 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Incrocio tra rincorsa salvezza e sogni playoff: i granata sono 14° con 20 punti in 21 gare (5 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte; 24 gol segnati, 31 subiti), le Vespe 7° a quota 33 (8 vittorie, 9 pareggi, 4 sconfitte; 23 gol fatti, 22 incassati). Sfida dal peso specifico alto per obiettivi diversi ma urgenti.

Le ultime partite giocate

Momenti opposti: la Reggiana arriva da un filotto negativo e cerca una scossa davanti al proprio pubblico, mentre la Juve Stabia ha messo in fila risultati solidi, difesa ermetica e ambizioni in crescita. L’inerzia pende verso gli ospiti, ma al MAPEI l’equilibrio può ribaltarsi su episodi e calci piazzati.

Reggiana ko ko ko ko ko Juve Stabia x ok x ok ok

Nelle ultime 5 di campionato la Reggiana ha totalizzato 0 punti; la Juve Stabia ne ha raccolti 11. Dettaglio risultati:

Reggiana

Pescara-Reggiana 2-1; Sampdoria-Reggiana 2-1; Reggiana-Venezia 1-3; Reggiana-Cesena 1-2; Frosinone-Reggiana 1-0

Juve Stabia

Cesena-Juve Stabia 1-1; Juve Stabia-Südtirol 1-0; Juve Stabia-Pescara 2-2; Bari-Juve Stabia 0-1; Juve Stabia-Virtus Entella 1-0

L’arbitro di Reggiana-Juve Stabia

Dirige Ermanno Feliciani. Al VAR Monaldi. Nel 2025/26 l’arbitro Feliciani ha diretto 3 gare in Serie B, fischiando 1 rigore, 13 ammonizioni e nessuna espulsione (media 4,3 cartellini a partita). Match che potrebbe essere molto “di posizione”: attenzione ai contatti in area e alla gestione dei secondi tempi.

Arbitro: FELICIANI

Assistenti: BARONE – LUCIANI

IV: ALLEGRETTA

VAR: MONALDI

AVAR: DI PAOLO

Statistiche interessanti

Precedenti, strisce e segnali: la storia recente sorride ai granata, ma la forma del momento è tutta gialloblù. La Reggiana insegue il primo acuto del 2026 e deve rompere la serie negativa affidandosi a solidità e palle inattive; la Juve Stabia è lanciatissima, non prende gol da tre gare e punta a blindare la zona playoff. Occhio ai dettagli: le Vespe cambiano poco dalla panchina, e spesso accelerano nel primo tempo per poi abbassare i giri nella ripresa. Tra i protagonisti attesi, l’energia di Manolo Portanova per i granata e il momento d’oro di Leonardo Candellone tra le Vespe. Il quadro suggerisce equilibrio tattico, ma basta un episodio per indirizzare la partita.

Precedenti: bilancio favorevole alla Reggiana nei 5 incroci in B; la Juve Stabia ha vinto una sola volta, nel lontano 1952.

nei 5 incroci in B; la ha vinto una sola volta, nel lontano 1952. Serie aperte: la Reggiana non vince da sei gare ed è in un momento delicato; serve uno strappo per invertire la rotta.

non vince da sei gare ed è in un momento delicato; serve uno strappo per invertire la rotta. Clean sheet: la Juve Stabia arriva da due successi senza subire gol e sogna il tris con porta inviolata.

arriva da due successi senza subire gol e sogna il tris con porta inviolata. Andamento per tempi: Vespe settime in classifica generale ma penultime per rendimento nei secondi 45′. Gestione finale da monitorare.

Cambi centellinati: solo 96 sostituzioni per la Juve Stabia in stagione; tra A e B, solo il Milan ne ha effettuate meno.

in stagione; tra A e B, solo il Milan ne ha effettuate meno. Uomini chiave: Portanova ha ritrovato il gol (5 in stagione); l’anno scorso punì già le Vespe. Candellone è a quota 7 e ha segnato nelle ultime tre gare.

Le statistiche stagionali di Reggiana e Juve Stabia

Possesso e pulizia tecnica sorridono alla Juve Stabia (53,6% di possesso, 82,7% pass accuracy) contro il 44,1% e 79,2% della Reggiana. I granata tirano quasi quanto le Vespe (163 vs 172) e centrano più spesso lo specchio (49,1% vs 47,1%), ma pagano in fase difensiva: 31 gol subiti contro 22. Fischio d’inizio che oppone il pragmatismo ospite alla necessità di solidità dei padroni di casa.

Giocatori: per la Reggiana, capocannoniere Manolo Portanova (5) e top assist Manuel Marras (4); per la Juve Stabia guida la classifica marcatori Leonardo Candellone (7) e degli assist Fabio Maistro (5). Tra i più sanzionati spicca Nicola Mosti (6 gialli). Clean sheet: Edoardo Motta a 5, Alessandro Confente a 9.

Reggiana Juve Stabia Partite giocate 21 21 Vittorie 5 8 Pareggi 5 9 Sconfitte 11 4 Gol fatti 24 23 Gol subiti 31 22 Clean sheet 5 9 Possesso palla (%) 44,1 53,6 Precisione passaggi (%) 79,19 82,72 Tiri totali 163 172 Tiri nello specchio 80 81 Precisione tiro (%) 49,08 47,09 PPDA (pressing) 13,3 10,4 Capocannoniere Portanova 5 Candellone 7 Top assist Marras 4 Maistro 5 Gialli (totale squadra) 48 54 Rossi (totale squadra) 2 2

FAQ Quando si gioca Reggiana-Juve Stabia e a che ora? Domenica 1 febbraio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Reggiana-Juve Stabia? Al MAPEI Stadium – Città del Tricolore, a Reggio Emilia. Chi è l’arbitro di Reggiana-Juve Stabia? Dirige Ermanno Feliciani, con Monaldi al VAR.