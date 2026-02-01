Reggiana-Juve Stabia 1 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Reggiana–Juve Stabia apre la 22a giornata della Serie B 2025/26: si gioca domenica 1 febbraio 2026 alle 15:00 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Incrocio tra rincorsa salvezza e sogni playoff: i granata sono 14° con 20 punti in 21 gare (5 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte; 24 gol segnati, 31 subiti), le Vespe 7° a quota 33 (8 vittorie, 9 pareggi, 4 sconfitte; 23 gol fatti, 22 incassati). Sfida dal peso specifico alto per obiettivi diversi ma urgenti.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Reggiana-Juve Stabia
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Reggiana e Juve Stabia
Le ultime partite giocate
Momenti opposti: la Reggiana arriva da un filotto negativo e cerca una scossa davanti al proprio pubblico, mentre la Juve Stabia ha messo in fila risultati solidi, difesa ermetica e ambizioni in crescita. L’inerzia pende verso gli ospiti, ma al MAPEI l’equilibrio può ribaltarsi su episodi e calci piazzati.
|Reggiana
|ko
|ko
|ko
|ko
|ko
|Juve Stabia
|x
|ok
|x
|ok
|ok
Nelle ultime 5 di campionato la Reggiana ha totalizzato 0 punti; la Juve Stabia ne ha raccolti 11. Dettaglio risultati:
- Reggiana
Pescara-Reggiana 2-1; Sampdoria-Reggiana 2-1; Reggiana-Venezia 1-3; Reggiana-Cesena 1-2; Frosinone-Reggiana 1-0
- Juve Stabia
Cesena-Juve Stabia 1-1; Juve Stabia-Südtirol 1-0; Juve Stabia-Pescara 2-2; Bari-Juve Stabia 0-1; Juve Stabia-Virtus Entella 1-0
L’arbitro di Reggiana-Juve Stabia
Dirige Ermanno Feliciani. Al VAR Monaldi. Nel 2025/26 l’arbitro Feliciani ha diretto 3 gare in Serie B, fischiando 1 rigore, 13 ammonizioni e nessuna espulsione (media 4,3 cartellini a partita). Match che potrebbe essere molto “di posizione”: attenzione ai contatti in area e alla gestione dei secondi tempi.
- Arbitro: FELICIANI
- Assistenti: BARONE – LUCIANI
- IV: ALLEGRETTA
- VAR: MONALDI
- AVAR: DI PAOLO
Statistiche interessanti
Precedenti, strisce e segnali: la storia recente sorride ai granata, ma la forma del momento è tutta gialloblù. La Reggiana insegue il primo acuto del 2026 e deve rompere la serie negativa affidandosi a solidità e palle inattive; la Juve Stabia è lanciatissima, non prende gol da tre gare e punta a blindare la zona playoff. Occhio ai dettagli: le Vespe cambiano poco dalla panchina, e spesso accelerano nel primo tempo per poi abbassare i giri nella ripresa. Tra i protagonisti attesi, l’energia di Manolo Portanova per i granata e il momento d’oro di Leonardo Candellone tra le Vespe. Il quadro suggerisce equilibrio tattico, ma basta un episodio per indirizzare la partita.
- Precedenti: bilancio favorevole alla Reggiana nei 5 incroci in B; la Juve Stabia ha vinto una sola volta, nel lontano 1952.
- Serie aperte: la Reggiana non vince da sei gare ed è in un momento delicato; serve uno strappo per invertire la rotta.
- Clean sheet: la Juve Stabia arriva da due successi senza subire gol e sogna il tris con porta inviolata.
- Andamento per tempi: Vespe settime in classifica generale ma penultime per rendimento nei secondi 45′. Gestione finale da monitorare.
- Cambi centellinati: solo 96 sostituzioni per la Juve Stabia in stagione; tra A e B, solo il Milan ne ha effettuate meno.
- Uomini chiave: Portanova ha ritrovato il gol (5 in stagione); l’anno scorso punì già le Vespe. Candellone è a quota 7 e ha segnato nelle ultime tre gare.
Le statistiche stagionali di Reggiana e Juve Stabia
Possesso e pulizia tecnica sorridono alla Juve Stabia (53,6% di possesso, 82,7% pass accuracy) contro il 44,1% e 79,2% della Reggiana. I granata tirano quasi quanto le Vespe (163 vs 172) e centrano più spesso lo specchio (49,1% vs 47,1%), ma pagano in fase difensiva: 31 gol subiti contro 22. Fischio d’inizio che oppone il pragmatismo ospite alla necessità di solidità dei padroni di casa.
Giocatori: per la Reggiana, capocannoniere Manolo Portanova (5) e top assist Manuel Marras (4); per la Juve Stabia guida la classifica marcatori Leonardo Candellone (7) e degli assist Fabio Maistro (5). Tra i più sanzionati spicca Nicola Mosti (6 gialli). Clean sheet: Edoardo Motta a 5, Alessandro Confente a 9.
|Reggiana
|Juve Stabia
|Partite giocate
|21
|21
|Vittorie
|5
|8
|Pareggi
|5
|9
|Sconfitte
|11
|4
|Gol fatti
|24
|23
|Gol subiti
|31
|22
|Clean sheet
|5
|9
|Possesso palla (%)
|44,1
|53,6
|Precisione passaggi (%)
|79,19
|82,72
|Tiri totali
|163
|172
|Tiri nello specchio
|80
|81
|Precisione tiro (%)
|49,08
|47,09
|PPDA (pressing)
|13,3
|10,4
|Capocannoniere
|Portanova 5
|Candellone 7
|Top assist
|Marras 4
|Maistro 5
|Gialli (totale squadra)
|48
|54
|Rossi (totale squadra)
|2
|2
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Reggiana-Juve Stabia e a che ora?
-
Domenica 1 febbraio 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Reggiana-Juve Stabia?
-
Al MAPEI Stadium – Città del Tricolore, a Reggio Emilia.
- Chi è l’arbitro di Reggiana-Juve Stabia?
-
Dirige Ermanno Feliciani, con Monaldi al VAR.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.