Reggiana-Mantova 10 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 24a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Reggiana-Mantova

ReggianaMantova è uno scontro salvezza della 24a giornata di Serie B 2025-26: si gioca al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia martedì 10 febbraio 2026 alle ore 20:00. I granata sono 17° con 21 punti in 23 gare (5 vittorie, 6 pareggi, 12 sconfitte; 25 gol fatti, 34 subiti), i virgiliani 15° a quota 23 (6 vittorie, 5 pareggi, 12 sconfitte; 24 reti segnate, 37 incassate). Novanta minuti di grande tensione: punti pesantissimi per la permanenza in categoria.

Le ultime partite giocate

Reggiana in affanno, con un solo punto nelle ultime cinque; Mantova più brillante e capace di muovere la classifica con due vittorie e due pareggi. Gli emiliani faticano a trovare il gol, mentre i lombardi alternano prove solide in trasferta a cali in casa: indizio di un match bloccato ma con potenziali strappi decisivi.

Reggiana ko ko ko x ko
Mantova x ok ko x ok

Nelle ultime 5 di campionato Reggiana ha totalizzato 1 punto, mentre il Mantova ne ha raccolti 8. Questo il dettaglio dei risultati:

  • Reggiana

Reggiana–Venezia 1-3; Reggiana–Cesena 1-2; Frosinone–Reggiana 1-0; Reggiana–Juve Stabia 1-1; Catanzaro–Reggiana 2-0

  • Mantova

Mantova–Palermo 1-1; Calcio Padova–Mantova 1-2; Mantova–Venezia 2-5; Pescara–Mantova 2-2; Mantova–Bari 2-1

L’arbitro di Reggiana-Mantova

Dirige Claudio Giuseppe Allegretta. Assistenti: Cortese e Galimberti; IV uomo Zanotti; VAR Camplone, AVAR Rutella. In questa Serie B 2025/26 Allegretta ha arbitrato 10 gare: 3 rigori assegnati, 43 ammonizioni, 0 espulsioni; media 4,3 cartellini a partita e circa un penalty ogni tre incontri.

  • Arbitro: Allegretta
  • Assistenti: CorteseGalimberti
  • IV: Zanotti
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Rutella

Informazioni interessanti sul match

Storia, tendenze e uomini chiave accendono ReggianaMantova. Il bilancio in Serie B sorride agli emiliani, più spesso vincenti nei confronti diretti, ma l’inerzia recente premia i lombardi, imbattuti in cinque delle ultime sei. Il fortino granata ha perso compattezza: quattro ko nelle ultime cinque in casa. D’altra parte, il Mantova ha ritrovato gamba lontano da casa con pareggi pesanti e gol nelle ultime trasferte. Occhi su Leonardo Mancuso, spesso decisivo nei finali, e su Tobías Reinhart, che ha già colpito i virgiliani. Partita che potrebbe decidersi sui dettagli: palle inattive, gestione delle seconde palle e freddezza sotto porta. Con la classifica corta, ogni episodio pesa doppio.

  • Precedenti: in B, più successi Reggiana (6) che Mantova (3), con 10 pareggi a completare il quadro.
  • Trend a Reggio Emilia: dopo il primo ko interno storico coi virgiliani (1947), gli emiliani sono rimasti imbattuti nelle successive otto sfide casalinghe (3V, 5N), inclusi tre pareggi di fila più recenti.
  • Forma casalinga Reggiana: cinque gare interne con quattro sconfitte e mai oltre un gol segnato nel parziale.
  • Forma esterna Mantova: due pareggi nelle ultime tre trasferte (1V), con quattro reti realizzate nelle due più recenti uscite.
  • Uomini chiave: Reinhart ha già segnato contro il Mantova; Mancuso cerca continuità dopo il gol-partita nel recupero dell’ultimo turno.

Le statistiche stagionali di Reggiana e Mantova

Possesso e ritmo indicano due filosofie: Reggiana al 43,8% di possesso e maggiore verticalità, Mantova al 59,1% con fraseggio più paziente. I granata hanno segnato 25 gol e subito 34; i lombardi 24 fatti e 37 concessi. Precisione al tiro simile (49,2% Reggiana, 50,0% Mantova), ma i virgiliani calano dietro: difesa più perforata e meno clean sheet.

Singoli in evidenza: capocannonieri Manolo Portanova (Reggiana, 5) e Francesco Ruocco (Mantova, 7). Miglior assist-man granata Manuel Marras (4); per il Mantova spiccano Simone Trimboli e Nicolò Radaelli (3). Disciplinare: più ammoniti Andrea Papetti (Reggiana, 7) e Simone Trimboli (Mantova, 8); espulsioni Mantova con Rachid Kouda (2), in casa granata una squalifica a testa per Cedric Gondo e Charlys. Portieri: Edoardo Motta 5 clean sheet, Marco Festa 4.

Reggiana Mantova
Partite giocate 23 23
Vittorie 5 6
Pareggi 6 5
Sconfitte 12 12
Gol segnati 25 24
Gol subiti 34 37
Possesso palla (%) 43,8 59,1
Tiri in porta 88 120
Percentuale tiri in porta 49,2 50,0
Cartellini gialli 53 54
Cartellini rossi 2 1
Clean sheet 5 4
Capocannoniere Portanova 5 Ruocco 7
Top assistman Marras 4 Trimboli/Radaelli 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Reggiana-Mantova e a che ora inizia?

Martedì 10 febbraio 2026, con fischio d’inizio alle ore 20:00.

Dove si gioca Reggiana-Mantova?

Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore, a Reggio Emilia.

Chi è l’arbitro di Reggiana-Mantova?

Claudio Giuseppe Allegretta; assistenti Cortese e Galimberti, IV Zanotti, VAR Camplone, AVAR Rutella.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

