Reggiana-Mantova 10 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 24a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Reggiana-Mantova

Reggiana–Mantova è uno scontro salvezza della 24a giornata di Serie B 2025-26: si gioca al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia martedì 10 febbraio 2026 alle ore 20:00. I granata sono 17° con 21 punti in 23 gare (5 vittorie, 6 pareggi, 12 sconfitte; 25 gol fatti, 34 subiti), i virgiliani 15° a quota 23 (6 vittorie, 5 pareggi, 12 sconfitte; 24 reti segnate, 37 incassate). Novanta minuti di grande tensione: punti pesantissimi per la permanenza in categoria.

Le ultime partite giocate

Reggiana in affanno, con un solo punto nelle ultime cinque; Mantova più brillante e capace di muovere la classifica con due vittorie e due pareggi. Gli emiliani faticano a trovare il gol, mentre i lombardi alternano prove solide in trasferta a cali in casa: indizio di un match bloccato ma con potenziali strappi decisivi.

Reggiana ko ko ko x ko Mantova x ok ko x ok

Nelle ultime 5 di campionato Reggiana ha totalizzato 1 punto, mentre il Mantova ne ha raccolti 8. Questo il dettaglio dei risultati:

Reggiana

Reggiana–Venezia 1-3; Reggiana–Cesena 1-2; Frosinone–Reggiana 1-0; Reggiana–Juve Stabia 1-1; Catanzaro–Reggiana 2-0

Mantova

Mantova–Palermo 1-1; Calcio Padova–Mantova 1-2; Mantova–Venezia 2-5; Pescara–Mantova 2-2; Mantova–Bari 2-1

L’arbitro di Reggiana-Mantova

Dirige Claudio Giuseppe Allegretta. Assistenti: Cortese e Galimberti; IV uomo Zanotti; VAR Camplone, AVAR Rutella. In questa Serie B 2025/26 Allegretta ha arbitrato 10 gare: 3 rigori assegnati, 43 ammonizioni, 0 espulsioni; media 4,3 cartellini a partita e circa un penalty ogni tre incontri.

Arbitro: Allegretta

Assistenti: Cortese – Galimberti

– IV: Zanotti

VAR: Camplone

AVAR: Rutella

Informazioni interessanti sul match

Storia, tendenze e uomini chiave accendono Reggiana–Mantova. Il bilancio in Serie B sorride agli emiliani, più spesso vincenti nei confronti diretti, ma l’inerzia recente premia i lombardi, imbattuti in cinque delle ultime sei. Il fortino granata ha perso compattezza: quattro ko nelle ultime cinque in casa. D’altra parte, il Mantova ha ritrovato gamba lontano da casa con pareggi pesanti e gol nelle ultime trasferte. Occhi su Leonardo Mancuso, spesso decisivo nei finali, e su Tobías Reinhart, che ha già colpito i virgiliani. Partita che potrebbe decidersi sui dettagli: palle inattive, gestione delle seconde palle e freddezza sotto porta. Con la classifica corta, ogni episodio pesa doppio.

Precedenti: in B, più successi Reggiana (6) che Mantova (3), con 10 pareggi a completare il quadro.

(6) che (3), con 10 pareggi a completare il quadro. Trend a Reggio Emilia: dopo il primo ko interno storico coi virgiliani (1947), gli emiliani sono rimasti imbattuti nelle successive otto sfide casalinghe (3V, 5N), inclusi tre pareggi di fila più recenti.

Forma casalinga Reggiana : cinque gare interne con quattro sconfitte e mai oltre un gol segnato nel parziale.

: cinque gare interne con quattro sconfitte e mai oltre un gol segnato nel parziale. Forma esterna Mantova : due pareggi nelle ultime tre trasferte (1V), con quattro reti realizzate nelle due più recenti uscite.

: due pareggi nelle ultime tre trasferte (1V), con quattro reti realizzate nelle due più recenti uscite. Uomini chiave: Reinhart ha già segnato contro il Mantova; Mancuso cerca continuità dopo il gol-partita nel recupero dell’ultimo turno.

Le statistiche stagionali di Reggiana e Mantova

Possesso e ritmo indicano due filosofie: Reggiana al 43,8% di possesso e maggiore verticalità, Mantova al 59,1% con fraseggio più paziente. I granata hanno segnato 25 gol e subito 34; i lombardi 24 fatti e 37 concessi. Precisione al tiro simile (49,2% Reggiana, 50,0% Mantova), ma i virgiliani calano dietro: difesa più perforata e meno clean sheet.

Singoli in evidenza: capocannonieri Manolo Portanova (Reggiana, 5) e Francesco Ruocco (Mantova, 7). Miglior assist-man granata Manuel Marras (4); per il Mantova spiccano Simone Trimboli e Nicolò Radaelli (3). Disciplinare: più ammoniti Andrea Papetti (Reggiana, 7) e Simone Trimboli (Mantova, 8); espulsioni Mantova con Rachid Kouda (2), in casa granata una squalifica a testa per Cedric Gondo e Charlys. Portieri: Edoardo Motta 5 clean sheet, Marco Festa 4.

Reggiana Mantova Partite giocate 23 23 Vittorie 5 6 Pareggi 6 5 Sconfitte 12 12 Gol segnati 25 24 Gol subiti 34 37 Possesso palla (%) 43,8 59,1 Tiri in porta 88 120 Percentuale tiri in porta 49,2 50,0 Cartellini gialli 53 54 Cartellini rossi 2 1 Clean sheet 5 4 Capocannoniere Portanova 5 Ruocco 7 Top assistman Marras 4 Trimboli/Radaelli 3

FAQ Quando si gioca Reggiana-Mantova e a che ora inizia? Martedì 10 febbraio 2026, con fischio d’inizio alle ore 20:00. Dove si gioca Reggiana-Mantova? Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore, a Reggio Emilia. Chi è l’arbitro di Reggiana-Mantova? Claudio Giuseppe Allegretta; assistenti Cortese e Galimberti, IV Zanotti, VAR Camplone, AVAR Rutella.