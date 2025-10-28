Reggiana-Modena 28 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Reggiana–Modena per la 10a giornata di Serie B 2025-26 al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20:30.
In classifica la Reggiana è nona con 12 punti (9 gare: 3 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte; 14 i gol fatti e altrettanti quelli subiti), mentre il Modena guida da capolista con 21 punti (9 gare: 6 vittorie e 3 pareggi; 16 gol fatti e 5 subiti). Derby emiliano ad alta intensità, con i granata forti del fattore casa e i canarini ancora imbattuti.
Le ultime partite giocate
Reggiana e Modena arrivano con stati di forma diversi: i granata hanno raccolto 7 punti nelle ultime cinque gare, i gialloblù 11. Di seguito il termometro recente, tra vittorie (ok), pareggi (x) e sconfitte (ko).
|Reggiana
|ko
|x
|ok
|ok
|ko
|Modena
|ok
|x
|ok
|x
|ok
Nel dettaglio i risultati più recenti:
- Reggiana
Südtirol-Reggiana 3-1; Reggiana-Spezia 1-1; Cesena-Reggiana 1-2; Reggiana-Bari 3-1; Monza-Reggiana 3-1.
- Modena
Modena-Pescara 2-1; Carrarese-Modena 0-0; Modena-Virtus Entella 2-0; Palermo-Modena 1-1; Modena-Empoli 2-1.
L’arbitro di Reggiana-Modena
Dirige Antonio Rapuano di Rimini. In questa Serie B 2025/26 ha arbitrato 3 gare, senza assegnare rigori, con 13 ammonizioni e nessuna espulsione; media di 4,3 cartellini a partita e 7,4 falli per ogni cartellino. Quarto ufficiale De Angeli, al VAR Volpi con Di Vuolo AVAR.
- Arbitro: RAPUANO
- Assistenti: CECCON – CEOLIN
- IV: DE ANGELI
- VAR: VOLPI
- AVAR: DI VUOLO
Le informazioni interessanti sul match
Derby emiliano ricco di storia e sfide tirate. I granata arrivano con una striscia positiva in casa che alimenta fiducia, i canarini hanno firmato un avvio di stagione senza sconfitte che racconta organizzazione, solidità e concretezza.
Tra i protagonisti da tenere d’occhio, Ettore Gliozzi e Andrija Novakovich: entrambi hanno i colpi per spostare l’inerzia del derby.
- Dal 2023/24 niente pari tra le due: due successi a testa e ultimo X datato ottobre 1992.
- Al Mapei Stadium i granata hanno vinto 10 dei 20 confronti di B contro il Modena (4 pareggi, 2 sconfitte), anche se l’ultimo incrocio interno è finito 0-1 per i canarini.
- Reggiana imbattuta in casa da sei gare di B (4 vittorie, 2 pareggi), con le prime quattro interne di questo torneo chiuse senza ko.
- Modena in esterna: due pari di fila dopo quattro successi nelle precedenti cinque. Striscia di solidità lontano da casa.
- Terza volta nella storia che il Modena non perde nessuna delle prime nove di B: era successo nel 2001/02 e nel 2005/06 (ko poi alla 10a).
- Andrija Novakovich è tra i pochi ad aver sempre timbrato gol e assist in ognuna delle ultime sette stagioni di B: affidabilità totale.
- Ettore Gliozzi re dei rigori in questa B: 5 centri su 6 tentativi. Può diventare il primo del Modena a segnarne almeno 6 in un campionato dal 2014/15 (Granoche a quota 7).
Le statistiche stagionali di Reggiana e Modena
Equilibrio e pragmatismo per la Reggiana, che segna e subisce in pari (14-14) con possesso al 47,5% e buona precisione al tiro. Il Modena svetta con 16 gol fatti e appena 5 concessi, 4 clean sheet e una fase difensiva molto efficiente. Canarini più produttivi per volume di tiri e calci d’angolo, granata più efficaci nello specchio. Riflettori su Gliozzi, già a quota 6, e sui rifinitori: Marras per i granata e Magnino per i canarini.
|Reggiana
|Modena
|Partite giocate
|9
|9
|Vittorie
|3
|6
|Pareggi
|3
|3
|Sconfitte
|3
|0
|Gol segnati
|14
|16
|Gol subiti
|14
|5
|Media gol subiti per gara
|1,6
|0,6
|Possesso palla %
|47,5
|51,1
|Tiri totali
|56
|104
|Tiri nello specchio
|32
|42
|Precisione al tiro %
|57,1
|40,4
|Clean sheet
|1
|4
|Calci d’angolo
|29
|45
|Cartellini gialli
|16
|22
|Capocannoniere
|Manolo Portanova 3
|Ettore Gliozzi 6
|Top assistman
|Manuel Marras 3
|Luca Magnino 3
|Giocatore con più minuti
|Edoardo Motta 810
|Leandro Chichizola 810
FAQ
- Quando si gioca Reggiana-Modena e a che ora inizia?
-
Martedì 28 ottobre 2025, con fischio d’inizio alle ore 20:30.
- Dove si gioca Reggiana-Modena?
-
Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore, a Reggio Emilia.
- Chi è l’arbitro di Reggiana-Modena?
-
Designato Antonio Rapuano di Rimini; assistenti Ceccon e Ceolin, IV De Angeli, VAR Volpi, AVAR Di Vuolo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.