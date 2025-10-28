Reggiana-Modena 28 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 10a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Reggiana-Modena

Reggiana–Modena per la 10a giornata di Serie B 2025-26 al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20:30.

In classifica la Reggiana è nona con 12 punti (9 gare: 3 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte; 14 i gol fatti e altrettanti quelli subiti), mentre il Modena guida da capolista con 21 punti (9 gare: 6 vittorie e 3 pareggi; 16 gol fatti e 5 subiti). Derby emiliano ad alta intensità, con i granata forti del fattore casa e i canarini ancora imbattuti.

Le ultime partite giocate

Reggiana e Modena arrivano con stati di forma diversi: i granata hanno raccolto 7 punti nelle ultime cinque gare, i gialloblù 11. Di seguito il termometro recente, tra vittorie (ok), pareggi (x) e sconfitte (ko).

Reggiana ko x ok ok ko Modena ok x ok x ok

Nel dettaglio i risultati più recenti:

Reggiana

Südtirol-Reggiana 3-1; Reggiana-Spezia 1-1; Cesena-Reggiana 1-2; Reggiana-Bari 3-1; Monza-Reggiana 3-1.

Modena

Modena-Pescara 2-1; Carrarese-Modena 0-0; Modena-Virtus Entella 2-0; Palermo-Modena 1-1; Modena-Empoli 2-1.

L’arbitro di Reggiana-Modena

Dirige Antonio Rapuano di Rimini. In questa Serie B 2025/26 ha arbitrato 3 gare, senza assegnare rigori, con 13 ammonizioni e nessuna espulsione; media di 4,3 cartellini a partita e 7,4 falli per ogni cartellino. Quarto ufficiale De Angeli, al VAR Volpi con Di Vuolo AVAR.

Arbitro: RAPUANO

RAPUANO Assistenti: CECCON – CEOLIN

CECCON – CEOLIN IV: DE ANGELI

DE ANGELI VAR: VOLPI

VOLPI AVAR: DI VUOLO

Le informazioni interessanti sul match

Derby emiliano ricco di storia e sfide tirate. I granata arrivano con una striscia positiva in casa che alimenta fiducia, i canarini hanno firmato un avvio di stagione senza sconfitte che racconta organizzazione, solidità e concretezza.

Tra i protagonisti da tenere d’occhio, Ettore Gliozzi e Andrija Novakovich: entrambi hanno i colpi per spostare l’inerzia del derby.

Dal 2023/24 niente pari tra le due: due successi a testa e ultimo X datato ottobre 1992.

Al Mapei Stadium i granata hanno vinto 10 dei 20 confronti di B contro il Modena (4 pareggi, 2 sconfitte), anche se l’ultimo incrocio interno è finito 0-1 per i canarini.

(4 pareggi, 2 sconfitte), anche se l’ultimo incrocio interno è finito 0-1 per i canarini. Reggiana imbattuta in casa da sei gare di B (4 vittorie, 2 pareggi), con le prime quattro interne di questo torneo chiuse senza ko.

imbattuta in casa da sei gare di B (4 vittorie, 2 pareggi), con le prime quattro interne di questo torneo chiuse senza ko. Modena in esterna: due pari di fila dopo quattro successi nelle precedenti cinque. Striscia di solidità lontano da casa.

in esterna: due pari di fila dopo quattro successi nelle precedenti cinque. Striscia di solidità lontano da casa. Terza volta nella storia che il Modena non perde nessuna delle prime nove di B: era successo nel 2001/02 e nel 2005/06 (ko poi alla 10a).

non perde nessuna delle prime nove di B: era successo nel 2001/02 e nel 2005/06 (ko poi alla 10a). Andrija Novakovich è tra i pochi ad aver sempre timbrato gol e assist in ognuna delle ultime sette stagioni di B: affidabilità totale.

è tra i pochi ad aver sempre timbrato gol e assist in ognuna delle ultime sette stagioni di B: affidabilità totale. Ettore Gliozzi re dei rigori in questa B: 5 centri su 6 tentativi. Può diventare il primo del Modena a segnarne almeno 6 in un campionato dal 2014/15 (Granoche a quota 7).

Le statistiche stagionali di Reggiana e Modena

Equilibrio e pragmatismo per la Reggiana, che segna e subisce in pari (14-14) con possesso al 47,5% e buona precisione al tiro. Il Modena svetta con 16 gol fatti e appena 5 concessi, 4 clean sheet e una fase difensiva molto efficiente. Canarini più produttivi per volume di tiri e calci d’angolo, granata più efficaci nello specchio. Riflettori su Gliozzi, già a quota 6, e sui rifinitori: Marras per i granata e Magnino per i canarini.

Reggiana Modena Partite giocate 9 9 Vittorie 3 6 Pareggi 3 3 Sconfitte 3 0 Gol segnati 14 16 Gol subiti 14 5 Media gol subiti per gara 1,6 0,6 Possesso palla % 47,5 51,1 Tiri totali 56 104 Tiri nello specchio 32 42 Precisione al tiro % 57,1 40,4 Clean sheet 1 4 Calci d’angolo 29 45 Cartellini gialli 16 22 Capocannoniere Manolo Portanova 3 Ettore Gliozzi 6 Top assistman Manuel Marras 3 Luca Magnino 3 Giocatore con più minuti Edoardo Motta 810 Leandro Chichizola 810

FAQ Quando si gioca Reggiana-Modena e a che ora inizia? Martedì 28 ottobre 2025, con fischio d’inizio alle ore 20:30. Dove si gioca Reggiana-Modena? Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore, a Reggio Emilia. Chi è l’arbitro di Reggiana-Modena? Designato Antonio Rapuano di Rimini; assistenti Ceccon e Ceolin, IV De Angeli, VAR Volpi, AVAR Di Vuolo.