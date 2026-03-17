Reggiana-Monza 17 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 31a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Reggiana-Monza

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Reggiana–Monza accende la 31a giornata della Serie B 2025-26: si gioca al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia martedì 17 marzo 2026 alle ore 20:00. È un testa-coda: Reggiana 19ª con 29 punti in 30 gare (7 vittorie, 8 pareggi, 15 sconfitte; 30 gol fatti, 46 subiti), in pieno scontro salvezza; Monza 2° a quota 63 (19 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte; 49 segnati, 25 incassati), in corsa promozione. Gara di cuore per i granata, esame di maturità per i brianzoli.

Le ultime partite giocate

Reggiana in difficoltà: tre sconfitte di fila e troppi gol incassati, nonostante un lampo esterno con lo Spezia. Monza in spinta da grande: quattro vittorie nelle ultime cinque e certezze ritrovate anche davanti, con un solo stop a La Spezia. Trend che fotografa bene il momento: sopravvivenza granata contro macchina da punti brianzola.

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Reggiana x ok ko ko ko Monza ok ok ok ko ok

Nelle ultime 5 di campionato la Reggiana ha totalizzato 4 punti, il Monza 12. Questo il dettaglio dei risultati:

Reggiana

Reggiana-Avellino 1-1; Spezia-Reggiana 0-1; Reggiana-Südtirol 0-4; Venezia-Reggiana 2-0; Bari-Reggiana 4-1

Monza

Carrarese-Monza 0-1; Monza-Virtus Entella 2-0; Cesena-Monza 1-3; Spezia-Monza 4-2; Monza-Palermo 3-0

L’arbitro di Reggiana-Monza

Arbitra il signor Giuseppe Mucera di Italia. Assistenti Di Giacinto e El Filali, IV ufficiale Turrini. Al VAR Di Paolo, AVAR Nasca. In questa Serie B 2025/26 Mucera ha diretto 13 gare: 2 rigori concessi, 40 ammonizioni, 3 doppi gialli e 5 rossi, per una media di 3,6 cartellini a partita (342 falli totali; 7,1 falli per cartellino).

Arbitro: MUCERA

Assistenti: Di Giacinto – El Filali

IV: Turrini

VAR: Di Paolo

AVAR: Nasca

Statistiche interessanti

Match dal peso specifico enorme per entrambe: la Reggiana cerca ossigeno in chiave salvezza dopo un brusco calo difensivo, il Monza difende con ambizione il 2° posto, forte di un rendimento da grande e di un attacco corale. I precedenti recenti raccontano una tendenza favorevole ai brianzoli, ma la tradizione al MAPEI Stadium resta un fattore che i granata proveranno a riaccendere. Dalla svolta di febbraio in poi, la squadra di Monza ha viaggiato con ritmo-promozione, allargando la lista dei marcatori e solidificando la fase di non possesso. Occhio a due incroci personali: Dany Mota, già letale all’andata contro i granata, e Andrija Novakovich, che ha colpito soprattutto in trasferta ma insegue il gol che sblocchi il tabù casalingo. Nelle ultime settimane il Monza ha accusato un solo inciampo fuori casa, mentre la Reggiana ha frenato anche tra le mura amiche: un contrasto di inerzie che rende il duello ancora più intrigante. In palio punti che pesano doppio: per chi sogna la A e per chi lotta per restare in B.

Il Monza ha vinto le ultime due sfide di Serie B contro la Reggiana e insegue il tris, mai riuscito finora in cadetteria.

ha vinto le ultime due sfide di Serie B contro la e insegue il tris, mai riuscito finora in cadetteria. Negli ultimi otto incroci di B, il Monza è rimasto imbattuto sette volte (4V, 3N) con cinque clean sheet; unico successo granata nel periodo: 3-0 del 6/12/2020.

è rimasto imbattuto sette volte (4V, 3N) con cinque clean sheet; unico successo granata nel periodo: 3-0 del 6/12/2020. Storicamente, al MAPEI la Reggiana sa come fare male al Monza : 11 vittorie su 18 gare di B (4N, 3P), primato condiviso con poche rivali.

sa come fare male al : 11 vittorie su 18 gare di B (4N, 3P), primato condiviso con poche rivali. Dopo 2V+2N, la Reggiana ha perso le ultime tre in B: 10 gol incassati, quasi quanto le nove gare precedenti.

ha perso le ultime tre in B: 10 gol incassati, quasi quanto le nove gare precedenti. In casa, la Reggiana ha vinto solo 1 delle ultime 9 (3N, 5P): segnale di sofferenza da invertire subito.

ha vinto solo 1 delle ultime 9 (3N, 5P): segnale di sofferenza da invertire subito. Da inizio febbraio il Monza ha fatto meglio di tutti: 22 punti in 9 gare (7V, 1N, 1P), ritmo da capolista.

ha fatto meglio di tutti: 22 punti in 9 gare (7V, 1N, 1P), ritmo da capolista. Dopo lo scivolone con lo Spezia, il Monza evita volentieri il bis: non perde due trasferte di fila in B dall’aprile-maggio 2022.

evita volentieri il bis: non perde due trasferte di fila in B dall’aprile-maggio 2022. Con i gol di Leonardo Colombo e Patrick Ciurria col Palermo, il Monza è salito a 18 marcatori diversi in stagione: cooperativa del gol.

e col Palermo, il è salito a 18 marcatori diversi in stagione: cooperativa del gol. Andrija Novakovich ha segnato 4 reti in campionato, tutte in trasferta: a Reggio Emilia cerca il primo acuto casalingo dal novembre 2024.

ha segnato 4 reti in campionato, tutte in trasferta: a Reggio Emilia cerca il primo acuto casalingo dal novembre 2024. L’ultima doppietta in B di Dany Mota è arrivata proprio contro la Reggiana (25 ottobre), con annesso assist: ricordo dolce per l’attaccante.

Le statistiche stagionali di Reggiana e Monza

Numeri alla mano, il Monza viaggia con più possesso (53,4% a 42,8%), maggiore precisione al tiro (47,16% vs 45,95) e una difesa granitica (25 gol subiti contro 46). La Reggiana produce ma concede: PPDA più alto (13,5 vs 11,1) e meno pulizia nel palleggio (77,98% vs 82,61%). Più clean sheet per i brianzoli (12 a 7) e pericolosità da palla inattiva, mentre i granata cercano concretezza negli ultimi metri.

Focus giocatori: nella Reggiana il capocannoniere è Manolo Portanova (6), con assist distribuiti tra Massimo Bertagnoli e Manuel Marras (4). Il più ammonito è Andrea Papetti (7), in porta spicca Edoardo Motta con 5 clean sheet. Nel Monza guida i gol Andrea Petagna (7), top assist Paulo Azzi (6); tra i cattivi svetta Keita Baldé (9 gialli), mentre Demba Thiam ha già firmato 12 clean sheet.

Reggiana Monza Partite giocate 30 30 Numero di partite vinte 7 19 Numero di partite perse 15 5 Numero di partite pareggiate 8 6 Gol totali segnati 30 49 Gol totali subiti 46 25 Percentuale possesso palla 42,8 53,4 Tiri nello specchio della porta 102 141 Percentuale di tiri in porta 45,95 47,16 Clean sheet 7 12 Numero totale di cartellini gialli 69 59 Numero totale di cartellini rossi 2 4 Capocannoniere Portanova 6 Petagna 7 Top assistman Bertagnoli–Marras 4 Azzi 6 Giocatore più ammonito Papetti 7 Keita Baldé 9 Portiere (clean sheet) Motta 5 Thiam 12

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Reggiana-Monza? Martedì 17 marzo 2026 alle ore 20:00. Dove si gioca Reggiana-Monza? Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore, a Reggio Emilia. Chi è l’arbitro di Reggiana-Monza? L’arbitro è Giuseppe Mucera; assistenti Di Giacinto ed El Filali, IV Turrini, VAR Di Paolo, AVAR Nasca.