Reggiana-Monza 17 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Reggiana–Monza accende la 31a giornata della Serie B 2025-26: si gioca al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia martedì 17 marzo 2026 alle ore 20:00. È un testa-coda: Reggiana 19ª con 29 punti in 30 gare (7 vittorie, 8 pareggi, 15 sconfitte; 30 gol fatti, 46 subiti), in pieno scontro salvezza; Monza 2° a quota 63 (19 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte; 49 segnati, 25 incassati), in corsa promozione. Gara di cuore per i granata, esame di maturità per i brianzoli.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Reggiana-Monza
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Reggiana e Monza
Le ultime partite giocate
Reggiana in difficoltà: tre sconfitte di fila e troppi gol incassati, nonostante un lampo esterno con lo Spezia. Monza in spinta da grande: quattro vittorie nelle ultime cinque e certezze ritrovate anche davanti, con un solo stop a La Spezia. Trend che fotografa bene il momento: sopravvivenza granata contro macchina da punti brianzola.
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Nelle ultime 5 di campionato la Reggiana ha totalizzato 4 punti, il Monza 12. Questo il dettaglio dei risultati:
- Reggiana
Reggiana-Avellino 1-1; Spezia-Reggiana 0-1; Reggiana-Südtirol 0-4; Venezia-Reggiana 2-0; Bari-Reggiana 4-1
- Monza
Carrarese-Monza 0-1; Monza-Virtus Entella 2-0; Cesena-Monza 1-3; Spezia-Monza 4-2; Monza-Palermo 3-0
L’arbitro di Reggiana-Monza
Arbitra il signor Giuseppe Mucera di Italia. Assistenti Di Giacinto e El Filali, IV ufficiale Turrini. Al VAR Di Paolo, AVAR Nasca. In questa Serie B 2025/26 Mucera ha diretto 13 gare: 2 rigori concessi, 40 ammonizioni, 3 doppi gialli e 5 rossi, per una media di 3,6 cartellini a partita (342 falli totali; 7,1 falli per cartellino).
- Arbitro: MUCERA
- Assistenti: Di Giacinto – El Filali
- IV: Turrini
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Nasca
Statistiche interessanti
Match dal peso specifico enorme per entrambe: la Reggiana cerca ossigeno in chiave salvezza dopo un brusco calo difensivo, il Monza difende con ambizione il 2° posto, forte di un rendimento da grande e di un attacco corale. I precedenti recenti raccontano una tendenza favorevole ai brianzoli, ma la tradizione al MAPEI Stadium resta un fattore che i granata proveranno a riaccendere. Dalla svolta di febbraio in poi, la squadra di Monza ha viaggiato con ritmo-promozione, allargando la lista dei marcatori e solidificando la fase di non possesso. Occhio a due incroci personali: Dany Mota, già letale all’andata contro i granata, e Andrija Novakovich, che ha colpito soprattutto in trasferta ma insegue il gol che sblocchi il tabù casalingo. Nelle ultime settimane il Monza ha accusato un solo inciampo fuori casa, mentre la Reggiana ha frenato anche tra le mura amiche: un contrasto di inerzie che rende il duello ancora più intrigante. In palio punti che pesano doppio: per chi sogna la A e per chi lotta per restare in B.
- Il Monza ha vinto le ultime due sfide di Serie B contro la Reggiana e insegue il tris, mai riuscito finora in cadetteria.
- Negli ultimi otto incroci di B, il Monza è rimasto imbattuto sette volte (4V, 3N) con cinque clean sheet; unico successo granata nel periodo: 3-0 del 6/12/2020.
- Storicamente, al MAPEI la Reggiana sa come fare male al Monza: 11 vittorie su 18 gare di B (4N, 3P), primato condiviso con poche rivali.
- Dopo 2V+2N, la Reggiana ha perso le ultime tre in B: 10 gol incassati, quasi quanto le nove gare precedenti.
- In casa, la Reggiana ha vinto solo 1 delle ultime 9 (3N, 5P): segnale di sofferenza da invertire subito.
- Da inizio febbraio il Monza ha fatto meglio di tutti: 22 punti in 9 gare (7V, 1N, 1P), ritmo da capolista.
- Dopo lo scivolone con lo Spezia, il Monza evita volentieri il bis: non perde due trasferte di fila in B dall’aprile-maggio 2022.
- Con i gol di Leonardo Colombo e Patrick Ciurria col Palermo, il Monza è salito a 18 marcatori diversi in stagione: cooperativa del gol.
- Andrija Novakovich ha segnato 4 reti in campionato, tutte in trasferta: a Reggio Emilia cerca il primo acuto casalingo dal novembre 2024.
- L’ultima doppietta in B di Dany Mota è arrivata proprio contro la Reggiana (25 ottobre), con annesso assist: ricordo dolce per l’attaccante.
Le statistiche stagionali di Reggiana e Monza
Numeri alla mano, il Monza viaggia con più possesso (53,4% a 42,8%), maggiore precisione al tiro (47,16% vs 45,95) e una difesa granitica (25 gol subiti contro 46). La Reggiana produce ma concede: PPDA più alto (13,5 vs 11,1) e meno pulizia nel palleggio (77,98% vs 82,61%). Più clean sheet per i brianzoli (12 a 7) e pericolosità da palla inattiva, mentre i granata cercano concretezza negli ultimi metri.
Focus giocatori: nella Reggiana il capocannoniere è Manolo Portanova (6), con assist distribuiti tra Massimo Bertagnoli e Manuel Marras (4). Il più ammonito è Andrea Papetti (7), in porta spicca Edoardo Motta con 5 clean sheet. Nel Monza guida i gol Andrea Petagna (7), top assist Paulo Azzi (6); tra i cattivi svetta Keita Baldé (9 gialli), mentre Demba Thiam ha già firmato 12 clean sheet.
|Reggiana
|Monza
|Partite giocate
|30
|30
|Numero di partite vinte
|7
|19
|Numero di partite perse
|15
|5
|Numero di partite pareggiate
|8
|6
|Gol totali segnati
|30
|49
|Gol totali subiti
|46
|25
|Percentuale possesso palla
|42,8
|53,4
|Tiri nello specchio della porta
|102
|141
|Percentuale di tiri in porta
|45,95
|47,16
|Clean sheet
|7
|12
|Numero totale di cartellini gialli
|69
|59
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|4
|Capocannoniere
|Portanova 6
|Petagna 7
|Top assistman
|Bertagnoli–Marras 4
|Azzi 6
|Giocatore più ammonito
|Papetti 7
|Keita Baldé 9
|Portiere (clean sheet)
|Motta 5
|Thiam 12
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Reggiana-Monza?
-
Martedì 17 marzo 2026 alle ore 20:00.
- Dove si gioca Reggiana-Monza?
-
Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore, a Reggio Emilia.
- Chi è l’arbitro di Reggiana-Monza?
-
L’arbitro è Giuseppe Mucera; assistenti Di Giacinto ed El Filali, IV Turrini, VAR Di Paolo, AVAR Nasca.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.