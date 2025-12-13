Reggiana-Padova 13 dicembre: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 16a giornata. Statistiche, precedenti e curiosità per capire Reggiana-Calcio Padova: forma recente, arbitro, numeri di squadra e giocatori chiave.

La sfida tra Reggiana e Calcio Padova, valida per la 16a giornata della Serie B 2025-26, è in programma al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. I granata sono 9° con 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 19 gol fatti, 19 subiti), i biancoscudati 12° a quota 18 (4 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte; 14 reti segnate, 17 incassate). Un incrocio da zona playoff per rilanciare ambizioni e ritmo: equilibrio nei numeri, intensità garantita.

Le ultime partite giocate

Momento altalenante per entrambe: la Reggiana stringe i denti in difesa e resta in scia dei playoff, il Calcio Padova ha alternato acuti in trasferta a qualche frenata in casa. Nelle ultime cinque hanno raccolto lo stesso bottino: 5 punti.

Reggiana ok ko x x ko Calcio Padova x ok ko ko x

Dettaglio dei risultati:

Reggiana

Mantova- Reggiana 0-1

0-1 Reggiana -Frosinone 0-1

-Frosinone 0-1 Carrarese- Reggiana 0-0

0-0 Reggiana -Virtus Entella 0-0

-Virtus Entella 0-0 Avellino-Reggiana 4-3

Calcio Padova

Calcio Padova -Cesena 1-1

-Cesena 1-1 Pescara- Calcio Padova 0-1

0-1 Calcio Padova -Venezia 0-2

-Venezia 0-2 Mantova- Calcio Padova 1-0

1-0 Calcio Padova-Südtirol 1-1

L’arbitro di Reggiana-Calcio Padova

Direzione affidata al signor Claudio Giuseppe Allegretta. In questa Serie B 2025/26 ha diretto 7 gare: 2 rigori concessi, 33 cartellini gialli e nessun rosso (media 4,7 ammonizioni a partita). Al VAR Rutella, AVAR Del Giovane; assistenti Fontani e Catallo, IV ufficiale Zufferli.

Arbitro: Allegretta

Assistenti: Fontani – Catallo

– IV: Zufferli

VAR: Rutella

AVAR: Del Giovane

Informazioni interessanti sul match

Una sfida che profuma di storia: Reggiana e Calcio Padova tornano a incrociarsi in cadetteria a quasi tre decenni dall’ultima volta, con l’inerzia stagionale che racconta di granata più prolifici (19 gol) e biancoscudati più compatti (17 gol subiti). Il fattore campo pesa: la Reggiana ha ritrovato solidità con diversi clean sheet recenti, mentre il Calcio Padova ha scoperto una versione da trasferta più incisiva rispetto al passato. In mezzo, uomini chiave che possono spostare l’ago della bilancia: la qualità tra le linee di Tobias Reinhart, la concretezza sotto porta di Mattia Bortolussi, le spinte laterali e la palla inattiva di giocatori come Antonio Barreca e Manuel Marras. I precedenti di categoria accendono la vigilia e parlano di cicli alterni: serie di vittorie emiliane spezzate, rimonte esterne venete, e una tradizione che alimenta fascino e incertezza. Numeri alla mano, atteso un match a ritmi medio-alti, con attenzione alle palle inattive e alle ripartenze: il dettaglio delle pillole qui sotto.

Precedente storico: quasi 28 anni fa l’ultimo incrocio in B, con il Calcio Padova corsaro 2-0 in casa granata.

corsaro 2-0 in casa granata. Trend al Città del Tricolore: dopo cinque vittorie interne di fila in B, la Reggiana non ha vinto le successive tre contro i veneti (2 pareggi, 1 sconfitta), restando a secco nell’ultima.

non ha vinto le successive tre contro i veneti (2 pareggi, 1 sconfitta), restando a secco nell’ultima. Spinta granata: con il colpo di Mantova, la Reggiana insegue il secondo filotto stagionale di due successi; sarebbe la sesta vittoria nelle prime 16 per la prima volta dal 1995/96.

insegue il secondo filotto stagionale di due successi; sarebbe la sesta vittoria nelle prime 16 per la prima volta dal 1995/96. Viaggi biancoscudati: tre vittorie nelle ultime sei trasferte di B per il Calcio Padova ; una spinta che avvicina i migliori inizi esterni della sua storia cadetta.

; una spinta che avvicina i migliori inizi esterni della sua storia cadetta. Muro granata: tre clean sheet nelle ultime quattro gare per la Reggiana , performance difensive in linea con le prime della classe.

, performance difensive in linea con le prime della classe. Uomo chiave: Tobias Reinhart ha già firmato 2 gol stagionali, entrambi da fuori; cecchino dalla distanza da tenere d’occhio. Dall’altra parte, Mattia Bortolussi è il bomber con 6 reti e un’efficienza notevole.

Le statistiche stagionali di Reggiana e Calcio Padova

Nei macro-numeri, Reggiana più incisiva in zona gol (19-14) e con 5 clean sheet; Calcio Padova leggermente avanti nel possesso (47,7% vs 44,6%) e nella pressione alta (PPDA 11,4 vs 13,3). Tiri nello specchio simili (54 vs 57), indice di partita equilibrata dove l’efficacia nelle aree farà la differenza.

Focus giocatori: per la Reggiana il trio Andrija Novakovich–Manolo Portanova–Elayis Tavsan guida i marcatori a quota 3, mentre Manuel Marras è il miglior assist-man (4). Ammoniti “di peso” Andrea Papetti e Manuel Marras (4 gialli), un rosso per Charlys Matheus. Tra i pali, Edoardo Motta conta 5 clean sheet. Nel Calcio Padova spicca Mattia Bortolussi (6 gol), con Alessandro Capelli e Kevin Varas migliori assist-man (2). Più sanzionato Antonio Barreca (6 gialli), due rossi totali di squadra; in porta, Mattia Fortin ha firmato 3 clean sheet.

Reggiana Calcio Padova Partite giocate 15 15 Vittorie 5 4 Pareggi 5 6 Sconfitte 5 5 Gol segnati 19 14 Gol subiti 19 17 Clean sheet 5 4 Possesso palla (%) 44,6 47,7 Tiri totali 106 110 Tiri nello specchio 54 57 Precisione al tiro (%) 50,9 51,8 Cartellini gialli 31 40 Cartellini rossi 1 2 PPDA (pressione, più basso = più aggressivo) 13,3 11,4

FAQ Quando e a che ora si gioca Reggiana-Calcio Padova? La gara è valida per la 16a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B. Dove si gioca Reggiana-Calcio Padova? Al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, casa della Reggiana. Chi è l’arbitro di Reggiana-Calcio Padova? Arbitra Claudio Giuseppe Allegretta, assistenti Fontani e Catallo; IV Zufferli; VAR Rutella; AVAR Del Giovane.