Reggiana-Padova 13 dicembre: orario, arbitro, precedenti e statistiche

La sfida tra Reggiana e Calcio Padova, valida per la 16a giornata della Serie B 2025-26, è in programma al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. I granata sono 9° con 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 19 gol fatti, 19 subiti), i biancoscudati 12° a quota 18 (4 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte; 14 reti segnate, 17 incassate). Un incrocio da zona playoff per rilanciare ambizioni e ritmo: equilibrio nei numeri, intensità garantita.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Reggiana-Calcio Padova
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Reggiana e Calcio Padova
Le ultime partite giocate
Momento altalenante per entrambe: la Reggiana stringe i denti in difesa e resta in scia dei playoff, il Calcio Padova ha alternato acuti in trasferta a qualche frenata in casa. Nelle ultime cinque hanno raccolto lo stesso bottino: 5 punti.
|Reggiana
|ok
|ko
|x
|x
|ko
|Calcio Padova
|x
|ok
|ko
|ko
|x
Dettaglio dei risultati:
- Reggiana
- Mantova-Reggiana 0-1
- Reggiana-Frosinone 0-1
- Carrarese-Reggiana 0-0
- Reggiana-Virtus Entella 0-0
- Avellino-Reggiana 4-3
- Calcio Padova
- Calcio Padova-Cesena 1-1
- Pescara-Calcio Padova 0-1
- Calcio Padova-Venezia 0-2
- Mantova-Calcio Padova 1-0
- Calcio Padova-Südtirol 1-1
L’arbitro di Reggiana-Calcio Padova
Direzione affidata al signor Claudio Giuseppe Allegretta. In questa Serie B 2025/26 ha diretto 7 gare: 2 rigori concessi, 33 cartellini gialli e nessun rosso (media 4,7 ammonizioni a partita). Al VAR Rutella, AVAR Del Giovane; assistenti Fontani e Catallo, IV ufficiale Zufferli.
- Arbitro: Allegretta
- Assistenti: Fontani – Catallo
- IV: Zufferli
- VAR: Rutella
- AVAR: Del Giovane
Informazioni interessanti sul match
Una sfida che profuma di storia: Reggiana e Calcio Padova tornano a incrociarsi in cadetteria a quasi tre decenni dall’ultima volta, con l’inerzia stagionale che racconta di granata più prolifici (19 gol) e biancoscudati più compatti (17 gol subiti). Il fattore campo pesa: la Reggiana ha ritrovato solidità con diversi clean sheet recenti, mentre il Calcio Padova ha scoperto una versione da trasferta più incisiva rispetto al passato. In mezzo, uomini chiave che possono spostare l’ago della bilancia: la qualità tra le linee di Tobias Reinhart, la concretezza sotto porta di Mattia Bortolussi, le spinte laterali e la palla inattiva di giocatori come Antonio Barreca e Manuel Marras. I precedenti di categoria accendono la vigilia e parlano di cicli alterni: serie di vittorie emiliane spezzate, rimonte esterne venete, e una tradizione che alimenta fascino e incertezza. Numeri alla mano, atteso un match a ritmi medio-alti, con attenzione alle palle inattive e alle ripartenze: il dettaglio delle pillole qui sotto.
- Precedente storico: quasi 28 anni fa l’ultimo incrocio in B, con il Calcio Padova corsaro 2-0 in casa granata.
- Trend al Città del Tricolore: dopo cinque vittorie interne di fila in B, la Reggiana non ha vinto le successive tre contro i veneti (2 pareggi, 1 sconfitta), restando a secco nell’ultima.
- Spinta granata: con il colpo di Mantova, la Reggiana insegue il secondo filotto stagionale di due successi; sarebbe la sesta vittoria nelle prime 16 per la prima volta dal 1995/96.
- Viaggi biancoscudati: tre vittorie nelle ultime sei trasferte di B per il Calcio Padova; una spinta che avvicina i migliori inizi esterni della sua storia cadetta.
- Muro granata: tre clean sheet nelle ultime quattro gare per la Reggiana, performance difensive in linea con le prime della classe.
- Uomo chiave: Tobias Reinhart ha già firmato 2 gol stagionali, entrambi da fuori; cecchino dalla distanza da tenere d’occhio. Dall’altra parte, Mattia Bortolussi è il bomber con 6 reti e un’efficienza notevole.
Le statistiche stagionali di Reggiana e Calcio Padova
Nei macro-numeri, Reggiana più incisiva in zona gol (19-14) e con 5 clean sheet; Calcio Padova leggermente avanti nel possesso (47,7% vs 44,6%) e nella pressione alta (PPDA 11,4 vs 13,3). Tiri nello specchio simili (54 vs 57), indice di partita equilibrata dove l’efficacia nelle aree farà la differenza.
Focus giocatori: per la Reggiana il trio Andrija Novakovich–Manolo Portanova–Elayis Tavsan guida i marcatori a quota 3, mentre Manuel Marras è il miglior assist-man (4). Ammoniti “di peso” Andrea Papetti e Manuel Marras (4 gialli), un rosso per Charlys Matheus. Tra i pali, Edoardo Motta conta 5 clean sheet. Nel Calcio Padova spicca Mattia Bortolussi (6 gol), con Alessandro Capelli e Kevin Varas migliori assist-man (2). Più sanzionato Antonio Barreca (6 gialli), due rossi totali di squadra; in porta, Mattia Fortin ha firmato 3 clean sheet.
|Reggiana
|Calcio Padova
|Partite giocate
|15
|15
|Vittorie
|5
|4
|Pareggi
|5
|6
|Sconfitte
|5
|5
|Gol segnati
|19
|14
|Gol subiti
|19
|17
|Clean sheet
|5
|4
|Possesso palla (%)
|44,6
|47,7
|Tiri totali
|106
|110
|Tiri nello specchio
|54
|57
|Precisione al tiro (%)
|50,9
|51,8
|Cartellini gialli
|31
|40
|Cartellini rossi
|1
|2
|PPDA (pressione, più basso = più aggressivo)
|13,3
|11,4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Reggiana-Calcio Padova?
-
La gara è valida per la 16a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B.
- Dove si gioca Reggiana-Calcio Padova?
-
Al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, casa della Reggiana.
- Chi è l’arbitro di Reggiana-Calcio Padova?
-
Arbitra Claudio Giuseppe Allegretta, assistenti Fontani e Catallo; IV Zufferli; VAR Rutella; AVAR Del Giovane.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.