Reggiana-Pescara 6 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Reggiana–Pescara è uno scontro salvezza della 33a giornata di Serie B 2025-26: si gioca lunedì 6 aprile 2026 alle 15:00 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. I granata sono 18° con 30 punti in 32 gare (7 vittorie, 9 pareggi, 16 sconfitte; 30 gol fatti, 49 subiti), gli abruzzesi 20° a quota 29 (6 vittorie, 11 pareggi, 15 sconfitte; 43 reti all’attivo, 58 al passivo). Novanta minuti dal peso specifico enorme nella corsa alla permanenza.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Reggiana-Pescara
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali delle due squadre
Le ultime partite giocate
Reggiana arriva da un periodo difficile, con appena un punto raccolto nelle ultime cinque uscite. Pescara ha alternato successi e pareggi prima dello stop esterno, restando comunque più brillante nel recente cammino. Ecco l’andamento sintetico e il dettaglio dei risultati più recenti.
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|Pescara
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Nelle ultime 5 giornate la Reggiana ha totalizzato 1 punto, mentre il Pescara ne ha raccolti 8.
- Reggiana: Reggiana–Südtirol 0-4; Venezia–Reggiana 2-0; Bari–Reggiana 4-1; Reggiana–Monza 0-0; Virtus Entella–Reggiana 3-0
- Pescara: Frosinone–Pescara 2-2; Pescara–Bari 4-0; Südtirol–Pescara 0-0; Pescara–Virtus Entella 3-0; Empoli–Pescara 4-2
L’arbitro di Reggiana-Pescara
La gara sarà diretta da Livio Marinelli. Assistenti: Rossi L. e Ricci. IV ufficiale: Collu. Al VAR Baroni, AVAR Di Vuolo. Nella stagione 2025/26 Marinelli ha arbitrato 7 partite, fischiando 206 falli e concedendo 2 rigori; 30 ammonizioni, 3 doppi gialli e 4 rossi per una media di 5,2 cartellini a gara.
- Arbitro: Livio Marinelli
- Assistenti: Rossi L. – Ricci
- IV: Collu
- VAR: Baroni
- AVAR: Di Vuolo
Informazioni interessanti sul match
Tra storia recente e trend statistici, Reggiana–Pescara promette una trama tattica chiara: gli abruzzesi costruiscono con discreto possesso e colpiscono spesso dalla distanza, i granata cercano densità e ripartenze ma hanno sofferto dietro nelle ultime giornate. I precedenti raccontano un tabù pesante per la Reggiana, mentre il Pescara si affida al momento di Antonio Di Nardo e alla pericolosità al tiro da fuori. Per i granata fari accesi su Manolo Portanova e sull’intensità in mezzo di Tobías Reinhart. Sarà una sfida di nervi, dettagli e palle inattive, dove la gestione degli episodi potrebbe spostare l’inerzia nella corsa salvezza.
- Tabù granata: la Reggiana ha perso le ultime sei sfide di B contro il Pescara, con bilancio complessivo 1-9.
- Trend a Reggio Emilia: il Pescara ha vinto le ultime due trasferte sul campo granata senza incassare reti, eguagliando i successi ottenuti nelle precedenti 10.
- Momento no Reggiana: nelle ultime cinque giornate i granata hanno fatto 1 punto, segnando un solo gol e incassandone 13.
- Alternanza Delfino: nelle ultime nove gare il Pescara non ha mai replicato lo stesso risultato consecutivamente (4V, 2N, 3P); lo stop di Empoli (4-2) ha interrotto un periodo difensivo positivo.
- Tiro da fuori: il Pescara è tra le migliori da lontano (10 reti), mentre la Reggiana ha subito 12 gol dalla distanza.
- Uomo chiave: Antonio Di Nardo è a quota 13 in campionato (9 in trasferta), con 8 reti nelle ultime 7 presenze, spesso in doppietta.
- Duelli e recuperi: in casa granata spiccano Manolo Portanova (centrocampista con più duelli vinti) e Tobías Reinhart (al top per recuperi nel terzo difensivo).
Le statistiche stagionali delle due squadre
Il confronto dice Pescara più propositivo (possesso 49,3%) e incisivo al tiro da fuori, contro una Reggiana più diretta (possesso 42,5%) e con maggior numero di clean sheet. I granata segnano meno (30) ma hanno chiuso la porta 8 volte; gli abruzzesi hanno più realizzi (43) e tiri nello specchio (160), ma subiscono di più (58) e hanno 5 gare senza gol al passivo. Disciplina: 76 gialli Reggiana, 68 Pescara.
Focus giocatori: capocannoniere Reggiana è Manolo Portanova (6); nel Pescara guida Antonio Di Nardo (13). Assist: per i granata spiccano Manuel Marras e Massimo Bertagnoli (4 a testa); per gli abruzzesi Gaetano Letizia e Matteo Dagasso (4). Fair play: più ammoniti Andrea Papetti (Reggiana, 8) e Davide Bettella (Pescara, 7); espulsi in stagione tra i granata Andrija Novakovich e Cedric Gondo (1), nel Delfino Altare, Brosco, Olzer, Acampora (1). Portieri: Edoardo Motta (Reggiana) 5 clean sheet; nel Pescara Ivan Saio 3 e Sebastiano Desplanches 1.
|Reggiana
|Pescara
|Partite giocate
|32
|32
|Vittorie
|7
|6
|Pareggi
|9
|11
|Sconfitte
|16
|15
|Gol segnati
|30
|43
|Gol subiti
|49
|58
|Possesso palla (%)
|42,5
|49,3
|Tiri in porta
|105
|160
|Conversione al tiro (%)
|12,71
|12,04
|Clean sheet
|8
|5
|PPDA
|13,7
|10,8
|Ammonizioni
|76
|68
|Espulsioni
|3
|4
|Capocannoniere
|Portanova 6
|Di Nardo 13
|Miglior assistman
|Marras/Bertagnoli 4
|Letizia/Dagasso 4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Reggiana-Pescara?
-
Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 15:00 (33a giornata di Serie B 2025-26).
- Dove si gioca Reggiana-Pescara?
-
Al MAPEI Stadium – Città del Tricolore, a Reggio Emilia.
- Chi è l’arbitro di Reggiana-Pescara?
-
Livio Marinelli. Assistenti: Rossi L. e Ricci; IV: Collu; VAR: Baroni; AVAR: Di Vuolo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.