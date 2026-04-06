Reggiana-Pescara 6 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 33a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Reggiana-Pescara

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Reggiana–Pescara è uno scontro salvezza della 33a giornata di Serie B 2025-26: si gioca lunedì 6 aprile 2026 alle 15:00 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. I granata sono 18° con 30 punti in 32 gare (7 vittorie, 9 pareggi, 16 sconfitte; 30 gol fatti, 49 subiti), gli abruzzesi 20° a quota 29 (6 vittorie, 11 pareggi, 15 sconfitte; 43 reti all’attivo, 58 al passivo). Novanta minuti dal peso specifico enorme nella corsa alla permanenza.

Le ultime partite giocate

Reggiana arriva da un periodo difficile, con appena un punto raccolto nelle ultime cinque uscite. Pescara ha alternato successi e pareggi prima dello stop esterno, restando comunque più brillante nel recente cammino. Ecco l’andamento sintetico e il dettaglio dei risultati più recenti.

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Reggiana ko ko ko x ko Pescara x ok x ok ko

Nelle ultime 5 giornate la Reggiana ha totalizzato 1 punto, mentre il Pescara ne ha raccolti 8.

Reggiana : Reggiana–Südtirol 0-4; Venezia–Reggiana 2-0; Bari–Reggiana 4-1; Reggiana–Monza 0-0; Virtus Entella–Reggiana 3-0

: Reggiana–Südtirol 0-4; Venezia–Reggiana 2-0; Bari–Reggiana 4-1; Reggiana–Monza 0-0; Virtus Entella–Reggiana 3-0 Pescara: Frosinone–Pescara 2-2; Pescara–Bari 4-0; Südtirol–Pescara 0-0; Pescara–Virtus Entella 3-0; Empoli–Pescara 4-2

L’arbitro di Reggiana-Pescara

La gara sarà diretta da Livio Marinelli. Assistenti: Rossi L. e Ricci. IV ufficiale: Collu. Al VAR Baroni, AVAR Di Vuolo. Nella stagione 2025/26 Marinelli ha arbitrato 7 partite, fischiando 206 falli e concedendo 2 rigori; 30 ammonizioni, 3 doppi gialli e 4 rossi per una media di 5,2 cartellini a gara.

Arbitro: Livio Marinelli

Assistenti: Rossi L. – Ricci

IV: Collu

VAR: Baroni

AVAR: Di Vuolo

Informazioni interessanti sul match

Tra storia recente e trend statistici, Reggiana–Pescara promette una trama tattica chiara: gli abruzzesi costruiscono con discreto possesso e colpiscono spesso dalla distanza, i granata cercano densità e ripartenze ma hanno sofferto dietro nelle ultime giornate. I precedenti raccontano un tabù pesante per la Reggiana, mentre il Pescara si affida al momento di Antonio Di Nardo e alla pericolosità al tiro da fuori. Per i granata fari accesi su Manolo Portanova e sull’intensità in mezzo di Tobías Reinhart. Sarà una sfida di nervi, dettagli e palle inattive, dove la gestione degli episodi potrebbe spostare l’inerzia nella corsa salvezza.

Tabù granata: la Reggiana ha perso le ultime sei sfide di B contro il Pescara , con bilancio complessivo 1-9.

ha perso le ultime sei sfide di B contro il , con bilancio complessivo 1-9. Trend a Reggio Emilia: il Pescara ha vinto le ultime due trasferte sul campo granata senza incassare reti, eguagliando i successi ottenuti nelle precedenti 10.

ha vinto le ultime due trasferte sul campo granata senza incassare reti, eguagliando i successi ottenuti nelle precedenti 10. Momento no Reggiana: nelle ultime cinque giornate i granata hanno fatto 1 punto, segnando un solo gol e incassandone 13.

Alternanza Delfino: nelle ultime nove gare il Pescara non ha mai replicato lo stesso risultato consecutivamente (4V, 2N, 3P); lo stop di Empoli (4-2) ha interrotto un periodo difensivo positivo.

non ha mai replicato lo stesso risultato consecutivamente (4V, 2N, 3P); lo stop di Empoli (4-2) ha interrotto un periodo difensivo positivo. Tiro da fuori: il Pescara è tra le migliori da lontano (10 reti), mentre la Reggiana ha subito 12 gol dalla distanza.

è tra le migliori da lontano (10 reti), mentre la ha subito 12 gol dalla distanza. Uomo chiave: Antonio Di Nardo è a quota 13 in campionato (9 in trasferta), con 8 reti nelle ultime 7 presenze, spesso in doppietta.

è a quota 13 in campionato (9 in trasferta), con 8 reti nelle ultime 7 presenze, spesso in doppietta. Duelli e recuperi: in casa granata spiccano Manolo Portanova (centrocampista con più duelli vinti) e Tobías Reinhart (al top per recuperi nel terzo difensivo).

Le statistiche stagionali delle due squadre

Il confronto dice Pescara più propositivo (possesso 49,3%) e incisivo al tiro da fuori, contro una Reggiana più diretta (possesso 42,5%) e con maggior numero di clean sheet. I granata segnano meno (30) ma hanno chiuso la porta 8 volte; gli abruzzesi hanno più realizzi (43) e tiri nello specchio (160), ma subiscono di più (58) e hanno 5 gare senza gol al passivo. Disciplina: 76 gialli Reggiana, 68 Pescara.

Focus giocatori: capocannoniere Reggiana è Manolo Portanova (6); nel Pescara guida Antonio Di Nardo (13). Assist: per i granata spiccano Manuel Marras e Massimo Bertagnoli (4 a testa); per gli abruzzesi Gaetano Letizia e Matteo Dagasso (4). Fair play: più ammoniti Andrea Papetti (Reggiana, 8) e Davide Bettella (Pescara, 7); espulsi in stagione tra i granata Andrija Novakovich e Cedric Gondo (1), nel Delfino Altare, Brosco, Olzer, Acampora (1). Portieri: Edoardo Motta (Reggiana) 5 clean sheet; nel Pescara Ivan Saio 3 e Sebastiano Desplanches 1.

Reggiana Pescara Partite giocate 32 32 Vittorie 7 6 Pareggi 9 11 Sconfitte 16 15 Gol segnati 30 43 Gol subiti 49 58 Possesso palla (%) 42,5 49,3 Tiri in porta 105 160 Conversione al tiro (%) 12,71 12,04 Clean sheet 8 5 PPDA 13,7 10,8 Ammonizioni 76 68 Espulsioni 3 4 Capocannoniere Portanova 6 Di Nardo 13 Miglior assistman Marras/Bertagnoli 4 Letizia/Dagasso 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Reggiana-Pescara? Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 15:00 (33a giornata di Serie B 2025-26). Dove si gioca Reggiana-Pescara? Al MAPEI Stadium – Città del Tricolore, a Reggio Emilia. Chi è l’arbitro di Reggiana-Pescara? Livio Marinelli. Assistenti: Rossi L. e Ricci; IV: Collu; VAR: Baroni; AVAR: Di Vuolo.