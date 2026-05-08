Reggiana-Sampdoria 8 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Reggiana–Sampdoria chiude la 38a giornata della Serie B 2025-26: si gioca venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. È uno scontro che pesa in coda: i granata sono 20° con 34 punti (8 vittorie, 10 pareggi, 19 sconfitte; 35 gol fatti, 56 subiti), i blucerchiati stazionano a metà classifica, 12° a quota 44 (11 vittorie, 11 pareggi, 15 sconfitte; 35 gol segnati, 47 incassati). Per la Reggiana è un vero scontro salvezza, la Sampdoria cerca di chiudere con autorevolezza.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Reggiana-Sampdoria
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Reggiana e Sampdoria
Le ultime partite giocate
La Reggiana arriva da un periodo altalenante, con pochi punti raccolti e qualche passo falso costato caro. La Sampdoria, invece, ha trovato ritmo e solidità nel rush finale, alternando cinismo e compattezza difensiva. Ecco l’andamento delle ultime cinque gare: vittorie, pareggi e sconfitte a colpo d’occhio.
|Reggiana
|ko
|ok
|ko
|x
|ko
|Sampdoria
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Nelle ultime 5 di campionato la Reggiana ha totalizzato 4 punti; la Sampdoria ne ha fatti 10. Il dettaglio:
- Reggiana: Reggiana-Pescara 1-3; Reggiana-Carrarese 2-0; Calcio Padova-Reggiana 1-0; Reggiana-Palermo 1-1; Modena-Reggiana 2-1.
- Sampdoria: Sampdoria-Empoli 1-0; Pescara-Sampdoria 1-2; Sampdoria-Monza 0-3; Cesena-Sampdoria 0-0; Sampdoria-Südtirol 1-0.
L’arbitro di Reggiana-Sampdoria
Al MAPEI Stadium di Reggio Emilia dirige il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR Pezzuto. Nella Serie B 2025/26, Guida ha arbitrato 1 gara: 22 falli fischiati, 3 fuorigioco, 1 rigore assegnato, 1 ammonizione e nessuna espulsione.
- Arbitro: GUIDA
- Assistenti: CORTESE – PISTARELLI
- IV: PERENZONI
- VAR: PEZZUTO
- AVAR: PAGANESSI
Statistiche interessanti
Tradizione e momento raccontano molto di questa sfida. La Sampdoria ha invertito la rotta contro la Reggiana nelle ultime stagioni cadette, restando spesso imbattuta. Al Città del Tricolore i blucerchiati hanno storicamente sofferto poco: i granata non hanno mai trovato il bottino pieno tra le mura amiche nei precedenti di B. La classifica spiega le motivazioni: la Reggiana è all’ultimo posto e cerca l’ultimo assalto alla salvezza, mentre la Sampdoria ha già blindato la permanenza e vuole chiudere in crescita, sospinta dal lavoro di Attilio Lombardo. Occhio alle fiammate individuali: il giovane Mathis Lambourde ha inciso di recente nelle gare casalinghe granata, dall’altra parte l’esperto Massimo Coda ha un feeling particolare con il gol contro la Reggiana. Ingredienti che promettono intensità e dettagli a fare la differenza, tra piazzati, gestione del ritmo e letture tattiche.
- Head-to-head recente: la Sampdoria è rimasta imbattuta in 4 delle ultime 5 sfide di B contro la Reggiana (3 vittorie, 1 pari), con unico ko il 24 agosto 2024 al Ferraris (0-1).
- Tabù interno granata: in Serie B, la Reggiana non ha mai vinto in casa contro la Sampdoria (3 pareggi, 1 sconfitta).
- Classifica e forma: la Reggiana è 20ª con 34 punti e una sola vittoria nelle ultime 10; salvezza appesa a un filo.
- Stato d’animo blucerchiato: con il successo sul Südtirol, la Sampdoria ha centrato la matematica salvezza e, da quando Lombardo ha trovato la prima vittoria (32ª), ha raccolto 13 punti in 6 gare.
- L’uomo in più granata: Mathis Lambourde ha partecipato a un gol in ciascuna delle ultime tre partite casalinghe (2 reti, 1 assist).
- Bomber di categoria: contro la Reggiana, Massimo Coda segna in media un gol ogni 75 minuti in B (7 reti in 525′). Può diventare il primo a chiudere in doppia cifra in un singolo campionato con sei squadre diverse tra A e B dal 2015/16.
Le statistiche stagionali di Reggiana e Sampdoria
Possesso e pressione raccontano filosofie opposte: Reggiana al 42% di possesso con PPDA 13.4, più attendista; Sampdoria al 50% con PPDA 10.4, più aggressiva nel recupero palla. Stesso bottino di reti segnate (35), ma granata più vulnerabili dietro (56 gol subiti contro 47). Tiri e precisione: 273 conclusioni Reggiana (44,32% di tiri nello specchio) vs 335 Sampdoria (39,40%). Disciplina simile: gialli 85-87, rossi 5-4. Clean sheet: 9 a testa.
Focus giocatori: per la Reggiana il miglior marcatore è Manolo Portanova (7), top assist Massimo Bertagnoli (5). Più ammonito Tobías Reinhart (9), diversi espulsi a quota 1; in porta spicca Edoardo Motta con 5 clean sheet. Per la Sampdoria guida i gol Massimo Coda (9), miglior assistman Matteo Brunori (4). Più ammonito Liam Henderson (12), espulsi a 1 Jordan Ferri e Matteo Palma; tra i pali brilla Tommaso Martinelli con 7 clean sheet.
|Reggiana
|Sampdoria
|Partite giocate
|37
|37
|Vittorie
|8
|11
|Pareggi
|10
|11
|Sconfitte
|19
|15
|Gol fatti
|35
|35
|Gol subiti
|56
|47
|Possesso palla %
|42.0
|50.0
|Precisione passaggi %
|77.43
|78.71
|Tiri totali
|273
|335
|Tiri in porta
|121
|132
|Precisione al tiro %
|44.32
|39.40
|PPDA
|13.4
|10.4
|Fuorigioco
|69
|79
|Clean sheet
|9
|9
|Cartellini gialli
|85
|87
|Cartellini rossi
|5
|4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Reggiana-Sampdoria?
-
Sabato 9 maggio 2026 alle ore 20:30.
- Dove si gioca Reggiana-Sampdoria?
-
Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore, a Reggio Emilia.
- Chi è l’arbitro di Reggiana-Sampdoria?
-
L’arbitro è Marco Guida, assistenti Cortese e Pistarelli; IV Perenzoni; VAR Pezzuto; AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.