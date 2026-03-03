Reggiana–Südtirol 3 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 28a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Reggiana–Südtirol: forma recente, arbitro, pillole e confronto stagionale.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Reggiana–Südtirol accende la 28a giornata della Serie B 2025-26: si gioca al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia martedì 3 marzo 2026 alle ore 20:00. I granata sono 14° con 29 punti in 27 gare (7 vittorie, 8 pareggi, 12 sconfitte; 29 gol fatti, 36 subiti), i biancorossi 9° a quota 34 (7 vittorie, 13 pareggi, 7 sconfitte; 27 reti segnate, 28 incassate). Sfida da zona playoff: equilibrio, intensità e punti pesanti in palio.

Le ultime partite giocate

Reggiana in crescita (8 punti nelle ultime 5), solida in casa; Südtirol pragmatico (6 punti nelle ultime 5), reduce però da uno stop esterno. Tra strisce utili e pareggi pesanti, il trend suggerisce un match bloccato ma con fiammate: granata efficaci nelle ripartenze, altoatesini compatti e pericolosi sulle palle inattive.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dettaglio dei risultati:

Reggiana

Catanzaro–Reggiana 2-0; Reggiana–Mantova 1-0; Empoli–Reggiana 1-1; Reggiana–Avellino 1-1; Spezia–Reggiana 0-1.

Südtirol

Carrarese–Südtirol 0-0; Südtirol–Monza 0-0; Bari–Südtirol 1-2; Palermo–Südtirol 3-0; Südtirol–Venezia 1-1.

L’arbitro di Reggiana–Südtirol

La gara sarà diretta dal signor Andrea Zanotti. In questa Serie B 2025-26 ha arbitrato 11 partite, fischiando 3 rigori, estraendo 43 cartellini gialli e 2 rossi: media 4,1 cartellini a gara, con 7,2 falli per cartellino. Al VAR e alla squadra arbitrale, una terna esperta per un match potenzialmente equilibrato.

Arbitro: ZANOTTI

Assistenti: CORTESE – ZEZZA

– IV: PERENZONI

VAR: SERRA

AVAR: VOLPI

Statistiche interessanti

Il copione del match intreccia tendenza e precedenti. Südtirol, dopo un avvio in sordina, ha cambiato marcia nel 2026 con ritmo punti da alta classifica, pur arrivando da un brusco stop a Palermo. Reggiana ha rialzato la testa: serie positiva aperta, imbattibilità interna ritrovata e una gestione matura delle fasi calde. I precedenti recenti sorridono agli altoatesini, ma i granata hanno incrementato qualità e attenzione nelle due fasi: bassa percentuale di possesso, ma verticalità e concretezza quando conta. Occhi su Manolo Portanova, decisivo tra le linee, e sulle palle inattive ospiti, spesso un’arma; interessante anche il tema disciplinare: arbitro con media cartellini sopra le 4 ammonizioni per gara, duelli e seconda palla potrebbero incidere. Infine, la chiave del pressing: Südtirol pressa con PPDA più aggressivo, ma la Reggiana sa colpire quando recupera palla in zone alte. Equilibrio e dettagli, dunque, per una sfida che profuma di playoff.

Dopo 1 punto nei primi 2 incroci, il Südtirol ha vinto gli ultimi tre confronti di B con un totale di 8-2: segnale di feeling favorevole nei testa a testa recenti.

ha vinto gli ultimi tre confronti di B con un totale di 8-2: segnale di feeling favorevole nei testa a testa recenti. Reggiana imbattuta da quattro gare (2V, 2N): con un risultato utile allungherebbe la miglior striscia dalla primavera 2024.

imbattuta da quattro gare (2V, 2N): con un risultato utile allungherebbe la miglior striscia dalla primavera 2024. In casa la Reggiana non perde da tre turni (1V, 2N): stabilità ritrovata al MAPEI Stadium dopo un periodo difficile.

non perde da tre turni (1V, 2N): stabilità ritrovata al MAPEI Stadium dopo un periodo difficile. Südtirol da 18 punti nelle 9 gare del 2026 (media 2.0): passo da alta classifica nell’anno nuovo.

da 18 punti nelle 9 gare del 2026 (media 2.0): passo da alta classifica nell’anno nuovo. Dopo lo 0-3 di Palermo, il Südtirol rischia due ko esterni di fila per la prima volta in questa stagione.

rischia due ko esterni di fila per la prima volta in questa stagione. Manolo Portanova ha già colpito due volte il Südtirol in B: tra i suoi avversari preferiti nel campionato cadetto.

ha già colpito due volte il in B: tra i suoi avversari preferiti nel campionato cadetto. Due dei tre gol in B di Simone Tronchin sono arrivati contro la Reggiana: avversario storicamente gradito.

Le statistiche stagionali di Reggiana e Südtirol

Nelle metriche di squadra i profili sono chiari: Reggiana segna 29 e subisce 36, con possesso 42,7% e precisione al tiro 47,5%; Südtirol produce 27 gol e ne incassa 28, possesso 39,3% e shot accuracy 41,1%. Pressing più intenso per gli altoatesini (PPDA 11,8 contro 13,7), più clean sheet granata (7 a 6). Disciplinare in equilibrio: 64 gialli e 2 rossi per Reggiana, 60 gialli e 3 rossi per Südtirol.

Focus uomini chiave: per Reggiana capocannoniere Manolo Portanova (6 gol), top assist Manuel Marras (4), più gialli Andrea Papetti (7), portiere con più clean sheet Edoardo Motta (5). Nel Südtirol guida la classifica marcatori Silvio Merkaj (8), assist leader Salvatore Molina e Daniele Casiraghi (3), più gialli Simone Tronchin e Simone Davì (6), tra i pali spicca Marius Adamonis (6 clean sheet).

Reggiana Südtirol Partite giocate 27 27 Vittorie 7 7 Pareggi 8 13 Sconfitte 12 7 Gol segnati 29 27 Gol subiti 36 28 Possesso palla (%) 42,7 39,3 Tiri totali 202 229 Tiri nello specchio 96 94 Precisione tiro (%) 47,5 41,1 Clean sheet 7 6 Cartellini gialli 64 60 Cartellini rossi 2 3 PPDA 13,7 11,8 Capocannoniere Portanova 6 Merkaj 8 Top assistman Marras 4 Molina/Casiraghi 3 Portiere: clean sheet Motta 5 Adamonis 6

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Reggiana–Südtirol e a che ora? Martedì 3 marzo 2026 alle ore 20:00. Dove si gioca Reggiana–Südtirol? Al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Chi è l’arbitro di Reggiana–Südtirol? Il direttore di gara è Andrea Zanotti, con assistenti Cortese e Zezza; IV uomo Perenzoni; VAR Serra; AVAR Volpi.