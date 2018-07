Reggiana tra speranze e realismo

Il futuro della Reggiana è ancora appeso a un filo. Dopo che Mike Piazza ha proceduto all’iscrizione, senza però allegare la fideiussione e senza preoccuparsi del pagamento di stipendi e contributi, per rispettare la prossima scadenza è imprescindibile il passaggio di proprietà.

L’appello della società, che aveva chiesto ad eventuali compratori di farsi avanti via mail, è andato a vuoto e allora a prendere in mano la situazione è il sindaco Luca Vecchi, che si è messo alla ricerca di nuove forze tra gli imprenditori locali. Tutti però lamentano difficoltà nel relazionarsi con la famiglia Piazza e nel riuscire a vedere i documenti per trattare.

Per scongiurare la scomparsa dai professionisti servono 7 milioni e allora in parallelo si lavora ad un piano B che, nel malaugurato caso di fallimento, vedrebbe una cordata reggiana guidata dal commercialista Corrado Baldini pronta a fare ripartire il club dalla categoria più alta possibile, ovvero la Serie D.

SPORTAL.IT | 03-07-2018 23:20