Reggiana-Venezia 10 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 19a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Reggiana-Venezia

Reggiana–Venezia accende la 19a giornata della Serie B 2025-26: si gioca sabato 10 gennaio 2026 alle 15:00 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Incrocio tra corsa promozione e obiettivo salvezza: i granata sono 12° con 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte; 22 gol segnati, 25 subiti), gli arancioneroverdi sono 3° a quota 35 (10 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 31 gol fatti, 14 incassati). Un test ad alta intensità con punti pesanti in palio.

Le ultime partite giocate

Momenti di forma opposti: la Reggiana arriva da un periodo complicato con un solo successo nelle ultime cinque, mentre il Venezia viaggia forte con una lunga serie utile e quattro vittorie nelle ultime cinque. I granata cercano risposte davanti al proprio pubblico, i lagunari puntano a confermare la marcia da vertice.

Reggiana ko ok ko ko ko Venezia ok x ok ok ok

Nelle ultime 5 di campionato la Reggiana ha raccolto 3 punti, il Venezia ne ha fatti 13. Dettaglio risultati:

Reggiana – Frosinone 0-1

– 0-1 Mantova – Reggiana 0-1

– 0-1 Reggiana – Calcio Padova 1-2

– 1-2 Pescara – Reggiana 2-1

– 2-1 Sampdoria – Reggiana 2-1

Venezia – Mantova 3-0

– 3-0 Avellino – Venezia 1-1

– 1-1 Venezia – Monza 2-0

– 2-0 Modena – Venezia 1-2

– 1-2 Venezia – Virtus Entella 1-0

L’arbitro di Reggiana-Venezia

Reggiana–Venezia si gioca al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitra il signor Niccolò Turrini. Al VAR Volpi e AVAR Meraviglia. In questa Serie B 2025/26 Turrini ha diretto 7 gare: 4 rigori concessi, 19 ammonizioni, 1 doppio giallo e 2 rossi diretti, per una media di 3,1 cartellini a partita.

Statistiche interessanti

Storia e momento raccontano una gara dal fascino particolare. La Reggiana tradizionalmente sa come far male al Venezia e al MAPEI Stadium i granata hanno costruito strisce vincenti importanti contro i lagunari, incassando pochissimo. Dall’altra parte, però, la squadra di Venezia arriva lanciatissima: imbattuta da sette giornate, con un ruolino da big e un attacco che macina gioco e numeri. Occhio alle firme: il dinamismo di Manolo Portanova può accendersi nei momenti chiave, mentre la qualità di John Yeboah ha spinto i veneti nelle ultime settimane. Nei confronti recenti la Reggiana ha accusato qualche battuta d’arresto, spesso con lo stesso punteggio, ma resta pericolosa sulle corsie. Per gli ospiti pesa la capacità di gestione del ritmo e la concretezza nelle aree: elementi che, uniti alla tenuta difensiva, stanno facendo la differenza. In sintesi: tradizione di casa contro lo stato di grazia degli arancioneroverdi, con dettagli e inattesi episodi pronti a orientare la partita.

Nell’era dei tre punti la Reggiana ha vinto 5 degli 8 incroci di B col Venezia (5V, 1N, 2P): un bilancio storicamente favorevole ai granata.

ha vinto 5 degli 8 incroci di B col (5V, 1N, 2P): un bilancio storicamente favorevole ai granata. Al MAPEI Stadium la Reggiana arriva da cinque successi interni di fila contro il Venezia , con un solo gol al passivo: serie casalinga quasi perfetta.

arriva da cinque successi interni di fila contro il , con un solo gol al passivo: serie casalinga quasi perfetta. La Reggiana ha perso le ultime tre gare di B, tutte per 1-2: un trend che richiama la striscia negativa del 2021.

ha perso le ultime tre gare di B, tutte per 1-2: un trend che richiama la striscia negativa del 2021. I granata sono caduti nelle ultime due al MAPEI dopo otto imbattute: evitare il tris è la priorità di serata.

Venezia imbattuto da sette gare (6V, 1N) e reduce da tre vittorie consecutive: ritmo da promozione, come nelle migliori fasi del 2023.

imbattuto da sette gare (6V, 1N) e reduce da tre vittorie consecutive: ritmo da promozione, come nelle migliori fasi del 2023. Manolo Portanova è tornato al gol nell’ultimo turno: non segna in due gare di fila da maggio e finora non ha ancora fornito assist.

è tornato al gol nell’ultimo turno: non segna in due gare di fila da maggio e finora non ha ancora fornito assist. Da ottobre in poi John Yeboah ha messo insieme 6 reti e 5 assist: solo Joel Pohjanpalo ha partecipato a più gol nel periodo.

Le statistiche stagionali di Reggiana e Venezia

Possesso e qualità del palleggio sorridono al Venezia (61,8% di possesso, 86,2% precisione passaggi, PPDA 8.0), mentre la Reggiana cerca efficacia in transizione (44,5% possesso, PPDA 12,8) e ha una buona precisione al tiro (51,6% nello specchio). I lagunari segnano di più (31-22) e subiscono molto meno (14-25), con più clean sheet (9-5). Disciplinare in equilibrio: gialli 36-42, rossi 2-2.

Focus giocatori: per la Reggiana il capocannoniere è Manolo Portanova (4), miglior assistman Manuel Marras (4). Più ammoniti: Andrea Papetti e Manuel Marras (5); rossi: Charlys Matheus e Cedric Gondo (1). In porta, Edoardo Motta a quota 5 clean sheet. Nel Venezia guida i gol Andrea Adorante (7), top assist John Yeboah (5). Ammoniti: Gianluca Busio e Enrique Pérez Muñoz (5); espulsi: John Yeboah e Alfred Duncan (1). Tra i pali, Filip Stankovic ha già collezionato 9 clean sheet.

Reggiana Venezia Partite giocate 18 18 Vittorie 5 10 Pareggi 5 5 Sconfitte 8 3 Gol segnati 22 31 Gol subiti 25 14 Possesso palla % 44,5 61,8 Precisione passaggi % 79,3 86,2 PPDA (pressione bassa = migliore) 12,8 8,0 Tiri totali 128 215 Tiri in porta 66 98 Clean sheet 5 9 Cartellini gialli 42 36 Cartellini rossi 2 2 Capocannoniere Portanova 4 Adorante 7 Top assist Marras 4 Yeboah 5

FAQ Quando si gioca Reggiana-Venezia? Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00 (CET). Dove si gioca Reggiana-Venezia? Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia. Chi è l’arbitro di Reggiana-Venezia? Niccolò Turrini; assistenti Garzelli e Santarossa; IV Migliorini; VAR Volpi; AVAR Meraviglia.