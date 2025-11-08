Reggiana-Virtus Entella 8 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Reggiana–Virtus Entella è un appuntamento chiave della 12a giornata di Serie B 2025-26. Si gioca al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia l’8 novembre 2025 alle ore 15. In classifica la Reggiana è 9ª con 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte; 18 gol fatti, 18 subiti), mentre la Virtus Entella è 13ª a quota 13 (3 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte; 11 reti segnate, 16 incassate). Trend opposti: granata imbattuti in casa, liguri in difficoltà lontano da Chiavari dove hanno strappato un pari e subito quattro ko.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Reggiana-Virtus Entella
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Reggiana ed Entella
Le ultime partite giocate
Reggiana in crescita con 9 punti nelle ultime cinque, Virtus Entella a 7 ma con strappi importanti. Ecco l’andamento recente a colpo d’occhio:
|Reggiana
|ok
|ok
|ko
|ok
|ko
|Virtus Entella
|ko
|ok
|x
|ko
|ok
Dettaglio degli ultimi risultati:
- Reggiana
- Cesena-Reggiana 1-2
- Reggiana-Bari 3-1
- Monza-Reggiana 3-1
- Reggiana-Modena 1-0
- Avellino-Reggiana 4-3
- Virtus Entella
- Modena-Virtus Entella 2-0
- Virtus Entella-Sampdoria 3-1
- Virtus Entella-Pescara 1-1
- Frosinone-Virtus Entella 4-0
- Virtus Entella-Empoli 1-0
L’arbitro di Reggiana-Virtus Entella
Al Mapei Stadium fischia Marco Piccinini (Forlì). Nel campionato 2025/26 ha diretto 2 gare: 53 falli sanzionati, 7 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 rossi, nessun rigore concesso e 7 fuorigioco rilevati. Squadra VAR: Cosso al VAR e Dionisi all’AVAR. Assistenti Belsanti e Zanellati, IV ufficiale Massimi.
- Arbitro: PICCININI
- Assistenti: BELSANTI – ZANELLATI
- IV: MASSIMI
- VAR: COSSO
- AVAR: DIONISI
Informazioni interessanti sul match
La sfida tra Reggiana e Virtus Entella mette a confronto ambizioni e trend opposti: i granata, spinti dal fattore Mapei, hanno inanellato una lunga serie positiva in casa e puntano a blindare la zona medio-alta. I liguri, rinfrancati dall’ultimo successo, inseguono lo scatto di qualità e soprattutto il riscatto lontano da Chiavari, dove la striscia negativa pesa. Nei precedenti in categoria la Reggiana ha iniziato forte, e i singoli possono incidere: il fisico di Andrija Novakovich ha già portato gol pesanti, mentre il difensore goleador Andrea Tiritiello è l’uomo sorpresa biancoceleste.
- Nei primi incroci in Serie B, la Reggiana ha vinto entrambe le sfide con la Virtus Entella; solo col Cosenza ha fatto meglio all’avvio della storia del confronto.
- La Reggiana ha perso due delle ultime tre gare di campionato (1 vittoria), dopo un periodo più solido.
- Striscia casalinga: granata imbattuti da 7 gare interne in B e a caccia dell’ottavo risultato utile di fila come non accadeva dal lungo filotto 1992-96.
- La Virtus Entella è reduce da un successo e cerca due vittorie consecutive in B: non accadeva dal periodo dicembre 2020-gennaio 2021.
- Trasferte stregate per la Virtus Entella: quattro ko di fila fuori casa; mai arrivata a cinque nella sua storia cadetta.
- Andrija Novakovich ha già eguagliato le reti della scorsa stagione (3) in appena 10 presenze: tutte le marcature sono arrivate quando è partito titolare.
- Andrea Tiritiello è in stato di grazia: tre gol nelle ultime quattro uscite e ben cinque complessivi, tutti segnati in casa.
Le statistiche stagionali di Reggiana ed Entella
Dati alla mano, la Reggiana produce e converte di più (18 gol, precisione al tiro 52%), mentre la Virtus Entella costruisce tanto da palla inattiva e cross (75 corner, 71 traversoni/corner riusciti) ma segna meno (11 reti, accuracy 36%). Il possesso è simile (46% per entrambe), i clean sheet sono 2 a testa. A livello difensivo i liguri hanno concesso 16 gol contro i 18 dei granata; più gialli per l’Entella (26 a 20). PPDA vicino: 12.2 Entella, 13.9 Reggiana.
|Reggiana
|Virtus Entella
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|4
|3
|Pareggi
|3
|4
|Sconfitte
|4
|4
|Gol fatti
|18
|11
|Gol subiti
|18
|16
|Media gol subiti / gara
|1.64
|1.45
|Possesso palla (%)
|46.1
|46.3
|Tiri nello specchio
|38
|41
|Precisione al tiro (%)
|52.05
|36.28
|Clean sheet
|2
|2
|PPDA (pressione)
|13.9
|12.2
|Corner calciati
|34
|75
|Cartellini gialli
|20
|26
|Capocannoniere
|Manolo Portanova, Elayis Tavsan, Andrija Novakovich (3)
|Andrea Tiritiello (5)
|Top assist
|Manuel Marras, Massimo Bertagnoli (3)
|Tommaso Fumagalli (3)
|Giocatore più falloso
|Manolo Portanova (21 falli)
|Andrea Tiritiello (21 falli)
|Più presente
|Manolo Portanova (11 presenze)
|Luca Parodi (11 presenze)
|Più minuti giocati
|Edoardo Motta (990′)
|Ivan Marconi (964′)
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Reggiana - Virtus Entella e a che ora?
-
L’8 novembre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Reggiana - Virtus Entella?
-
Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore, a Reggio Emilia.
- Chi è l’arbitro di Reggiana - Virtus Entella?
-
L’arbitro è Marco Piccinini, con assistenti Belsanti e Zanellati, IV ufficiale Massimi, VAR Cosso e AVAR Dionisi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.