Reggiana-Virtus Entella 8 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 12a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Reggiana-Virtus Entella

Reggiana–Virtus Entella è un appuntamento chiave della 12a giornata di Serie B 2025-26. Si gioca al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia l’8 novembre 2025 alle ore 15. In classifica la Reggiana è 9ª con 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte; 18 gol fatti, 18 subiti), mentre la Virtus Entella è 13ª a quota 13 (3 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte; 11 reti segnate, 16 incassate). Trend opposti: granata imbattuti in casa, liguri in difficoltà lontano da Chiavari dove hanno strappato un pari e subito quattro ko.

Le ultime partite giocate

Reggiana in crescita con 9 punti nelle ultime cinque, Virtus Entella a 7 ma con strappi importanti. Ecco l’andamento recente a colpo d’occhio:

Reggiana ok ok ko ok ko Virtus Entella ko ok x ko ok

Dettaglio degli ultimi risultati:

Reggiana

Cesena- Reggiana 1-2

1-2 Reggiana -Bari 3-1

-Bari 3-1 Monza- Reggiana 3-1

3-1 Reggiana -Modena 1-0

-Modena 1-0 Avellino-Reggiana 4-3

Virtus Entella

Modena- Virtus Entella 2-0

2-0 Virtus Entella -Sampdoria 3-1

-Sampdoria 3-1 Virtus Entella -Pescara 1-1

-Pescara 1-1 Frosinone- Virtus Entella 4-0

4-0 Virtus Entella-Empoli 1-0

L’arbitro di Reggiana-Virtus Entella

Al Mapei Stadium fischia Marco Piccinini (Forlì). Nel campionato 2025/26 ha diretto 2 gare: 53 falli sanzionati, 7 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 rossi, nessun rigore concesso e 7 fuorigioco rilevati. Squadra VAR: Cosso al VAR e Dionisi all’AVAR. Assistenti Belsanti e Zanellati, IV ufficiale Massimi.

Arbitro: PICCININI

Assistenti: BELSANTI – ZANELLATI

IV: MASSIMI

VAR: COSSO

AVAR: DIONISI

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Reggiana e Virtus Entella mette a confronto ambizioni e trend opposti: i granata, spinti dal fattore Mapei, hanno inanellato una lunga serie positiva in casa e puntano a blindare la zona medio-alta. I liguri, rinfrancati dall’ultimo successo, inseguono lo scatto di qualità e soprattutto il riscatto lontano da Chiavari, dove la striscia negativa pesa. Nei precedenti in categoria la Reggiana ha iniziato forte, e i singoli possono incidere: il fisico di Andrija Novakovich ha già portato gol pesanti, mentre il difensore goleador Andrea Tiritiello è l’uomo sorpresa biancoceleste.

Nei primi incroci in Serie B, la Reggiana ha vinto entrambe le sfide con la Virtus Entella ; solo col Cosenza ha fatto meglio all’avvio della storia del confronto.

ha vinto entrambe le sfide con la ; solo col Cosenza ha fatto meglio all’avvio della storia del confronto. La Reggiana ha perso due delle ultime tre gare di campionato (1 vittoria), dopo un periodo più solido.

ha perso due delle ultime tre gare di campionato (1 vittoria), dopo un periodo più solido. Striscia casalinga: granata imbattuti da 7 gare interne in B e a caccia dell’ottavo risultato utile di fila come non accadeva dal lungo filotto 1992-96.

La Virtus Entella è reduce da un successo e cerca due vittorie consecutive in B: non accadeva dal periodo dicembre 2020-gennaio 2021.

è reduce da un successo e cerca due vittorie consecutive in B: non accadeva dal periodo dicembre 2020-gennaio 2021. Trasferte stregate per la Virtus Entella : quattro ko di fila fuori casa; mai arrivata a cinque nella sua storia cadetta.

: quattro ko di fila fuori casa; mai arrivata a cinque nella sua storia cadetta. Andrija Novakovich ha già eguagliato le reti della scorsa stagione (3) in appena 10 presenze: tutte le marcature sono arrivate quando è partito titolare.

ha già eguagliato le reti della scorsa stagione (3) in appena 10 presenze: tutte le marcature sono arrivate quando è partito titolare. Andrea Tiritiello è in stato di grazia: tre gol nelle ultime quattro uscite e ben cinque complessivi, tutti segnati in casa.

Le statistiche stagionali di Reggiana ed Entella

Dati alla mano, la Reggiana produce e converte di più (18 gol, precisione al tiro 52%), mentre la Virtus Entella costruisce tanto da palla inattiva e cross (75 corner, 71 traversoni/corner riusciti) ma segna meno (11 reti, accuracy 36%). Il possesso è simile (46% per entrambe), i clean sheet sono 2 a testa. A livello difensivo i liguri hanno concesso 16 gol contro i 18 dei granata; più gialli per l’Entella (26 a 20). PPDA vicino: 12.2 Entella, 13.9 Reggiana.

Reggiana Virtus Entella Partite giocate 11 11 Vittorie 4 3 Pareggi 3 4 Sconfitte 4 4 Gol fatti 18 11 Gol subiti 18 16 Media gol subiti / gara 1.64 1.45 Possesso palla (%) 46.1 46.3 Tiri nello specchio 38 41 Precisione al tiro (%) 52.05 36.28 Clean sheet 2 2 PPDA (pressione) 13.9 12.2 Corner calciati 34 75 Cartellini gialli 20 26 Capocannoniere Manolo Portanova, Elayis Tavsan, Andrija Novakovich (3) Andrea Tiritiello (5) Top assist Manuel Marras, Massimo Bertagnoli (3) Tommaso Fumagalli (3) Giocatore più falloso Manolo Portanova (21 falli) Andrea Tiritiello (21 falli) Più presente Manolo Portanova (11 presenze) Luca Parodi (11 presenze) Più minuti giocati Edoardo Motta (990′) Ivan Marconi (964′)

FAQ Quando si gioca Reggiana - Virtus Entella e a che ora? L’8 novembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Reggiana - Virtus Entella? Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore, a Reggio Emilia. Chi è l’arbitro di Reggiana - Virtus Entella? L’arbitro è Marco Piccinini, con assistenti Belsanti e Zanellati, IV ufficiale Massimi, VAR Cosso e AVAR Dionisi.