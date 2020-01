Reggiani spariglia le carte su Valentino Rossi

Loris Reggiani in una intervista a inSella.it si è così espresso sul futuro di Valentino Rossi, chiamato a decidere tra pochi mesi se prolungare la sua carriera o appendere il casco al chiodo. Per molti il suo ritiro è certo: "Valentino mi stupisce di continuo, penso che disputerà i primi GP con il nuovo capo-tecnico per capire se il problema del 2019 era anche quello. Con lui nulla è scontato".

Secondo l'ex pilota è la situazione in Yamaha a essere molto fluida: "Mi intriga la situazione in Yamaha, se Valentino Rossi continuerà o meno. Non so come gestiranno la cosa e sono curioso anche perché è evidente che Vale commercialmente è molto importante per loro, anche se non lo è più di tanto sportivamente".

Sul possibile ritorno di Lorenzo: "Potrebbe essere veloce. La Yamaha, così come le altre case, ha bisogno di un tester veloce capace di avvicinarsi ai piloti che corrono in campionato".

SPORTAL.IT | 06-01-2020 11:09