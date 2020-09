Reggina, arriva un altro ex romanista

Ritorno in Italia per Ricardo Faty.

Il centrocampista, che ha militato anche nella Roma con cui ha debuttato in Champions League, vestirà la maglia della Reggina con cui ha firmato fino al 30 giugno 2023.

Faty era sbarcato in Italia nel 2006 dallo Strasburgo: 26 le sue presenze complessive con la Roma tra campionato e Coppe, spalmate tra la stagione 2006-2007 e la 2009-2010, dopo i due anni in prestito al Bayer Leverkusen e al Nantes.

Nel 2010 il trasferimento definitivo in Grecia, nell’Aris Salonicco, poi il ritorno in Francia con l’Ajaccio e le esperienze in Turchia con Bursaspor e Ankaragücü.

Ora ecco la chiamata della Reggina, che nelle scorse settimane aveva tesserato un altro ex romanista, Jeremy Menez.

OMNISPORT | 16-09-2020 21:15