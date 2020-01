Reggina-Bari non è ancora finita

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ai microfoni di RadioBari, ha risposto a German Denis. "Stress da risultati, di una squadra che nelle ultime settimane ha perso punti preziosi – ha detto -. Quando le distanze si accorciano può capitare ma sono reazioni che fanno parte del calcio. In serata ci siamo incontrati casualmente in un ristorante e ci siamo salutati amichevolmente".

"Ci hanno rubato la partita come all'andata, due metri di fuorigioco, è scandaloso. Lo hanno visto dalla panchina, era netto. Noi in settimana non pettiniamo le bambole" aveva detto a fine gara l’esperto attaccante argentino della Reggina.

SPORTAL.IT | 27-01-2020 18:14