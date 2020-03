In C si è giocato solo nel girone C per la 29esima giornata. La Reggina ha perso in casa con il Monopoli (0-2) e mantiene 7 punti di vantaggio sul Bari.

Risultati

Casertana-Cavese 2-0

Reggina-Monopoli 0-2

Rende-Viterbese 0-0

Rieti-Sicula L. 1-2

Catania-Vibonese 2-1

Bari-Avellino 2-1

Paganese-Teramo 0-0

Potenza-Catanzaro 2-0

Ternana-Bisceglie 2-2

Virtus Francavilla-Az Picerno 1-2

