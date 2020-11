Reggina ko con la Spal: Toscano in polemica con l'arbitro

La Reggina ha perso in casa contro la Spal una gara stregata, nella quale è rimasta ben presto in dieci per l’espulsione di Menez e ha poi sbagliato un rigore con Denis.

Il tecnico dei calabresi, Domenico Toscano, ha polemizzato con l’arbitro Giovanni Ayroldi di Molfetta. “Ha voluto fare il protagonista, ci sta che un giocatore dica una cosa del genere (‘Che c…. fai?’) e c’è anche la possibilità di redarguirlo e invece lo ha cacciato: con diecimila persone quella frase non si sarebbe sentita – ha detto -. Anche in dieci abbiamo dimostrato la nostra forza, è stato bravo il portiere della Spal. La traversa, il rigore sbagliato: è cambiata tante volte l’inerzia della partita”.

OMNISPORT | 01-11-2020 18:15