Reggio Emiilia ha promosso Cagnardi

La Pallacanestro Reggiana ha annunciato di avere nominato Devis Cagnardi nuovo capo allenatore del club.

Bresciano, 42 anni, Cagnardi è entrato all’interno dello staff biancorosso nel 2006 come istruttore della Scuola Basket Reggio Emilia; passato poi al Settore Giovanile sotto la guida di Andrea Menozzi, è stato “aggregato” allo staff tecnico della prima squadra come assistente allenatore nella stagione 2010/2011. Nella stagione 2015/2016 è diventato vice allenatore di Max Menetti, posizione che ha continuato a ricoprire fino ad oggi.

Il tecnico di Pisogne ha firmato un accordo valido fino a giugno 2020, con opzione di uscita da parte della società al termine della prima stagione sportiva. Nel suo palmares da assistente una promozione in Serie A, la vittoria dell’EuroChallenge 2014, la Supercoppa Italiana 2015, la partecipazione alle due Finali Scudetto nel 2015 e nel 2016, nonché la semifinale di Eurocup dell’ultima stagione sportiva.

“La promozione di Devis Cagnardi è motivo di orgoglio per tutta la società – ha dichiarato il oresidente Licia Ferrarini – Abbiamo deciso di valorizzare una risorsa che ha fatto tutto il percorso a partire dal minibasket, passando prima per il Settore Giovanile e poi in prima squadra. Devis è un tecnico preparato che ha lavorato per anni insieme a Max Menetti e che ha vissuto in prima linea la crescita delle ultime stagioni. Siamo convinti che le sue competenze tecniche, la sua determinazione e la sua grande carica saranno fondamentali per la guida della squadra che nascerà nei prossimi mesi”.

“Ringrazio la società per la fiducia accordata e per avermi permesso di fare questo lungo percorso del quale sono orgoglioso – queste le prima parole da capo allenatore di Devis Cagnardi – ho condiviso 12 anni di lavoro intenso e di confronto tra diverse esperienze, pertanto tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato, dalla Scuola Basket, al Settore Giovanile per arrivare alla prima squadra. Sono davvero felice ed entusiasta di essere il capo allenatore della Pallacanestro Reggiana”.

SPORTAL.IT | 23-05-2018 10:50