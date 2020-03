Reggio Emilia avverte Johnson-Odom

La presidente di Grissin Bon Reggio Emilia, Licia Ferrarini, con il Resto del Carlino si è soffermato sulla situazione in casa biancorossa.

"Upshaw non è scappato – ha raccontato -. Aveva chiesto il permesso di andare perché si sentiva molto in ansia per la famiglia. Riguardo a Johnson-Odom gli abbiamo riparlato dopo le sue uscite pubbliche, che possiamo capire e comprendere. Ma gli abbiamo anche detto che è un nostro tesserato, che abbiamo bisogno di lui, dal 17 o 25 che sia, e che se andasse via ci sarebbero conseguenze".

In Italia Johnson-Odom ha giocato anche con Cantù, Sassari e Cremona.

SPORTAL.IT | 16-03-2020 10:35