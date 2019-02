La cura Pillastrini per ora non fa effetto e la Pallacanestro Reggiana si fa strapazzare in casa dalla Pallacanestro Cantù, che vince 99-89 togliendo il piede dall’acceleratore nelle ultime battute.

Il club biancorosso spera però di lasciare l’ultimo posto a tavolino: ha presentato ricorso motivandolo con la presenza di Nicola Brienza sulla panchina dei brianzoli in veste di head coach. Lo riferisce Pianeta Basket.

10-02-2019