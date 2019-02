Reggio saluta Rivers, che esalta Belgrado

"Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto con l'atleta Kelvin Creswell Rivers. La società ringrazia Rivers per la professionalità mostrata e l'impegno profuso nella sua esperienza in biancorosso" attraverso una nota mercoledì mattina il club emiliano ha ufficializzato l'addio all'americano.

"La Stella Rossa è un grande club con una storia molto importante alle spalle. Nel recente passato ho avuto la possibilità di giocare a Belgrado, ho visto tutto: a chi non piacerebbe giocare in una tale atmosfera, davanti a questi tifosi?" ha intanto detto Rivers.

SPORTAL.IT | 13-02-2019 11:45