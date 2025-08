Regina Baresi si opera al cuore, chi è l'ex capitana dell'Inter oggi commentatrice e opinionista

In programma un'operazione chirurgica che dovrebbe consentire all'ex giocatrice di superare il problema di aritmie cardiache che era emerso da recenti controlli

Regina Baresi non cela nulla delle sue condizioni di salute, nonostante la delicatezza di quel che ha deciso di affrontare in accordo con il suo cardiologo e l’equipe medica che la opererà a breve al cuore. L’ex attaccante e capitana dell’Inter, figlia dell’ex giocatore e tecnico Giuseppe e tra le calciatrici rappresentative di una generazione che ha contribuito all’apoteosi del movimento, come al suo consolidamento, si misura con una seria condizione che ha imposto a Regina, e alla sua famiglia, una scelta importante.

Con un comunicato, pubblicato sui propri account, Baresi ha annunciato la decisione di sottoporsi a un intervento chirurgico di ablazione cardiaca.

Regina Baresi annuncia l’intervento di ablazione cardiaca

Regina Baresi si è ritirata dal calcio giocato all’apice della sua carriera, intraprendendo poi un percorso legato in maniera indissolubile al mondo del pallone ma dall’altra parte del microfono, in qualità di commentatrice e opinionista televisiva.

Figlia d’arte e nipote di Franco Baresi, il quale per quell’assurdo incrocio vive una situazione altrettanto delicata, Regina ha pubblicato un post che comunica l’operazione e anche la tipologia di intervento chirurgico al quale verrà sottoposta l’ex attaccante e capitana dell’Inter femminile.

“Domani entro qualche giorno in ospedale per fare giovedì 7 l’ablazione cardiaca, una piccola operazione al cuore. Se vi ricordate vi avevo raccontato delle aritmie strane che ho avuto sotto sforzo e con il mio cardiologo dopo varie riflessioni abbiamo deciso di fare questa piccola operazione per provare a risolvere in modo definitivo e tornare tranquillamente a fare sport. Vi aggiorno! 🤞🏻”, si legge sul post pubblicato qualche ora fa e che dunque fissa ad oggi l’ablazione a cui deve sottoporsi.

Chi è Regina Baresi

Nata a Milano 34 anni fa, Regina Baresi è stata attaccante e capitano della squadra femminile dell’Inter, ha iniziato a giocare a calcio da bambina, entrando nelle giovanili dell’Inter a 12 anni.

Il suo era un destino quasi inevitabile, scritto nella genetica e nel cognome che l’ha guidata fino a indossare la fascia di capitana di una squadra che incominciava a diventare un riferimento – in quelle stagioni – per la storia del calcio femminile in Italia.

Con la maglia nerazzurra ha vinto il campionato di Serie A2 nella stagione 2012-2013, ottenendo la promozione in Serie A. Si è ritirata dal calcio nel 2021 e ora lavora come commentatrice sportiva, creator e opinionista.

Figlia e nipote d’arte della dinastia Baresi

Suo padre Beppe Baresi aveva indossato quella fascia a sua volta, quando era il numero 1 di quella squadra che si era guadagnata celebrità e riconoscimenti internazionali divenendone una bandiera al pari di Franco, difensore inimitabile del Milan, che è stato operato recentemente – proprio in questi giorni – per un nodulo polmonare. Poi anch’egli aveva intrapreso la strada – come altri colleghi noti – che lo aveva condotto in panchina.

Beppe Baresi è rimasto all’Inter, da protagonista presente ma mai invadente e ha affiancato José Mourinho, e poi Benitez e Pellegrino. Resta vice allenatore anche con Gian Piero Gasperini, Claudio Ranieri e Andrea Stramaccioni. Nell’estate 2013, con l’arrivo di Walter Mazzarri in panchina, torna al ruolo di assistente tecnico. Con Mancini esce di scena, ma solo per assumere un ruolo diverso nella sua Inter in qualità di scout e il compito di seguire le varie Academy nerazzurre nel mondo.

Anche l’ex campione milanista, zio di Regina, sta affrontando, una fase molto importante per sé e la sua famiglia, sul versante della salute per una sovrapposizione di eventi che ci auguriamo abbia un epilogo più sereno possibile.