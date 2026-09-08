La ex capitana dell'Inter di nuovo ricoverata dopo un attacco febbrile e la preoccupazione che potesse trattarsi di altro: la dedica al compagno

I timori, e anche la paura che alberga in chi attraversa uno stato di salute precaria come in questa fase la stessa Regina Baresi, sono stati confermati ma l’infezione renale che stanno curando i medici del San Raffaele è in fase di guarigione. La stessa opinionista, figlia di Beppe e nipote dell’indimenticabile Franco Baresi, ha espresso sollievo e ha riservato un ringraziamento speciale al suo compagno del quale conosciamo ciò che è stato reso pubblico dalla stessa calciatrice e icona dell‘Inter femminile. Ora Regina pare sia in miglioramento, eppure quanto vissuto ha segnato e provocato innegabile apprensione a causa delle condizioni.

Regina Baresi ricoverata, la dedica al compagno

Regina Baresi, ex calciatrice capace di trascinare nella massima serie l’Inter femminile, ha deciso di interrompere la sua carriera e dedicarsi ad altro pur rimanendo nell’ambito professionale a lei più prossimo. Da relativamente pochi mesi ha deciso di avviare un’attività imprenditoriale con il suo compagno, Lorenzo, il quale ha assistito l’ex capitana e che ancora adesso le è accanto. Il grazie del post che gli ha riservato è gigantesco, enorme anche se da quel che emerge la stessa calciatrice è ancora ricoverata. Regina è arrivata al pronto soccorso qualche giorno fa, ormai con sintomi che hanno destato preoccupazione sia in lei sia nel compagno: febbre alta, 39.5, malessere generale, dolori.

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“Ci sei stato dal primo secondo – scrive Baresi – senza lasciarmi da sola un attimo. Siamo arrivati al ps che stavo malissimo, abbiamo passato la notte vicini con la paura della febbre a 39,5 che non scendeva e non dimenticherò mai le ore su quelle seggioline verdi così scomode e così fredde. Tenere la tua mano, guardarti negli occhi, vedere un tuo sorriso mi tranquillizzavano. Dopo 24 ore di attesa, il ricovero. Giorni chiusa qui dentro, giorni in cui misuravamo la febbre sperando scendesse. Hai fatto i salti mortali per stare più tempo possibile con me, tutta la strada avanti e indietro dal lavoro all’ospedale, il traffico, la stanchezza. Eppure c’eri sempre”.

Il racconto si trasforma in un elenco di quei gesti che, come spiega la stessa Regina, hanno supportato l’ex calciatrice oggi opinionista televisiva nel seguire le terapie: piccoli segni d’amore e di cura che il suo fidanzato le sta riservando. “La doccia fatta ogni sera qui – prosegue la calciatrice -, i vestiti di cambio in un borsone, pranzo e cena senza grandi richieste, ma eri qui, ogni volta tornavi e questa è stata la dimostrazione più grande che potesse riempirmi il cuore. Mi hai portato la Nutella, mi hai portato il nocciolino, mi hai portato piccoli pezzettini di casa che ci facevano sentire un po’ meno stranieri. E poi mi hai fatta sentire bella, nonostante tutto. E quando ogni giorno dalla vetrata della stanza ti vedo in strada camminare verso l’ingresso, il mondo torna a colori. Sei stato la mia cura. Sei la mia cura. Ti ringrazierò per sempre. Presto torniamo a casa insieme. Grazie a te ho un treno da perdere. Ti amo”.

Purtroppo non è il primo ricovero del quale Regina tiene al corrente i propri tifosi e sostenitori sui social. Con un comunicato, pubblicato sui propri account, Baresi aveva annunciato ormai un anno fa circa la decisione di sottoporsi a un intervento chirurgico di ablazione cardiaca.

L’intervento di ablazione cardiaca

Regina Baresi si è ritirata dal calcio giocato all’apice della sua carriera, intraprendendo poi un percorso legato al calcio in forma indiretta, in qualità di commentatrice e opinionista televisiva.

Figlia d’arte di Beppe e nipote di Franco Baresi, scomparso dopo una malattia breve e devastante, Regina aveva pubblicato un post per rendere nota l’operazione a cui è stata sottoposta nell’intento di condividere e sensibilizzare il suo pubblico. Ora questa nuova prova, con l’affetto e l’amore del suo fidanzato e della sua famiglia.

Chi è Regina Baresi

Nata a Milano, Regina Baresi è stata attaccante e capitano della squadra femminile dell’Inter, ha iniziato a giocare a calcio da bambina, entrando nelle giovanili dell’Inter a 12 anni.

Il suo era un destino quasi inevitabile, scritto nella genetica e nel cognome che l’ha guidata fino a indossare la fascia di capitana di una squadra che incominciava a diventare un riferimento – in quelle stagioni – per la storia del calcio femminile in Italia.

Con la maglia nerazzurra ha vinto il campionato di Serie A2 nella stagione 2012-2013, ottenendo la promozione in Serie A. Si è ritirata dal calcio nel 2021 e ora lavora come commentatrice sportiva, creator e opinionista.

Getty Images

Regina e suo padre Beppe Baresi

Figlia e nipote d’arte della dinastia Baresi

Suo padre Beppe Baresi aveva indossato quella fascia a sua volta, quando era il leader di quella squadra che si era guadagnata celebrità e riconoscimenti internazionali divenendone una bandiera al pari di Franco, difensore inimitabile del Milan e mancato quest’estate.

Beppe Baresi è rimasto all’Inter, da protagonista presente ma mai invadente e ha affiancato come allenatore José Mourinho, e poi Benitez e Pellegrino. Vice allenatore è stato con Gian Piero Gasperini, Claudio Ranieri e Andrea Stramaccioni. Nell’estate 2013, con l’arrivo di Walter Mazzarri in panchina, torna al ruolo di assistente tecnico. Con Mancini esce di scena, ma solo per assumere un ruolo diverso nella sua Inter in qualità di scout e il compito di seguire le varie Academy nerazzurre nel mondo.