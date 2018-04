Reginaldo prende esempio dalla Roma

Il pareggio contro il Novara e le contemporanee vittorie delle concorrenti hanno complicato la missione-salvezza della Pro Vercelli, attesa sabato dalla difficilissima partita contro l’Empoli.

L’impresa della Roma in Champions League contro il Barcellona sembra però aver cambiato molti punti di vista nel mondo del calcio, rendendo possibile anche quello che sembrava impossibile.

Parola di Reginaldo, attaccante della Pro, in conferenza stampa: “La vittoria della Roma di ieri ci deve insegnare qualcosa, dobbiamo credere alla salvezza fin quando sarà possibile. Creiamo tanto, ma non riusciamo a concretizzare, come faceva la Roma prima di martedì – ha detto l’ex di Treviso, Fiorentina e Parma – L'Empoli è primo in classifica ed è forte, ma noi dobbiamo sfruttare ogni minima occasione perché se loro peccano di presunzione possono andare in difficoltà”.



SPORTAL.IT | 11-04-2018 18:00