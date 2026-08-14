Reijnders dal Manchester City all'Al-Qadsiah fa felice il Milan, a quanto ammonta il bonus per i rossoneri

I rossoneri guardano da vicino la trattativa che sta per portare l'olandese in Arabia Saudita: quanto incasserebbero dalla sua cessione

Il suo addio aveva lasciato una ferita aperta tra i tifosi, ma oggi il nome di Reijnders torna a fare notizia in casa Milan per un motivo decisamente più piacevole. A distanza di un anno dal trasferimento al Manchester City, il centrocampista olandese potrebbe infatti garantire ai rossoneri un’entrata extra tutt’altro che trascurabile. Il possibile passaggio all’Al-Qadsiah, in Arabia Saudita, potrebbe attivare una serie di bonus inseriti nell’accordo con il club inglese che potrebbero aiutare la dirigenza del Diavolo per eventuali ultimi colpi in entrata.

Reijnders, un addio che aveva fatto discutere

Quando Reijnders lasciò Milanello nell’estate scorsa, il Milan incassò una cifra importante, ma non tutti furono convinti che l’operazione fosse stata sfruttata al massimo. La cessione arrivò al termine di una stagione nella quale l’olandese aveva fatto un evidente salto di qualità, attirando l’interesse di numerosi top club europei. Dopo un primo anno di ambientamento in rossonero, l’olandese era diventato uno degli uomini più importanti della squadra, al punto da convincere il Manchester City a investire su di lui. Per i sostenitori del Diavolo, invece, quella partenza rappresentò soprattutto la perdita di un giocatore in piena crescita e un passo indietro nella costruzione di una rosa vincente. Oggi, però, il suo destino potrebbe tornare a intrecciarsi con quello del Milan, anche se soltanto sul piano economico. E contribuire all’ingaggio di nuovi rinforzi.

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Il trasferimento in Arabia può sbloccare 14 milioni

Il possibile approdo di Reijnders all’Al-Qadsiah, per un’operazione che si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro, interessa da vicino anche il Milan. Non tanto per la destinazione scelta dal centrocampista, quanto per una particolare clausola inserita nell’accordo che lo aveva portato in Inghilterra. Il trasferimento al Manchester City prevedeva infatti una parte fissa di circa 55 milioni di euro, alla quale si aggiungeva un pacchetto di bonus fino a un valore complessivo di 14 milioni.

Alcuni erano legati a obiettivi relativamente accessibili, come la qualificazione alla Champions League, mentre altri dipendevano da traguardi decisamente più difficili, come la vittoria di un trofeo o l’eventuale conquista del Pallone d’Oro. C’è però un dettaglio decisivo: in caso di nuova cessione a titolo definitivo del giocatore nella stagione successiva, il City sarebbe stato chiamato a riconoscere al Milan l’intero ammontare dei bonus previsti, indipendentemente dal fatto che gli obiettivi fossero stati effettivamente centrati.

Dalle cessioni attese non sono arrivati tutti gli incassi

Ecco perché a Casa Milan si guarda con particolare attenzione alla trattativa tra Reijnders e l’Al-Qadsiah. Se l’operazione dovesse andare a buon fine nei tempi previsti, nelle casse rossonere potrebbe arrivare una somma fino a 14 milioni di euro senza che il club debba attendere il raggiungimento dei singoli traguardi sportivi. Una cifra significativa soprattutto nell’attuale scenario finanziario del Milan, alle prese con un mercato nel quale gli incassi derivanti dalle cessioni non hanno ancora raggiunto le aspettative iniziali. E tal proposito la società nelle ultime ore ha comunicato anche chi è fuori dal progetto. Così, mentre Reijnders si prepara eventualmente a lasciare Manchester per una nuova avventura in Arabia Saudita, dalle parti di via Aldo Rossi si segue la vicenda con un interesse particolare. Un anno dopo il suo addio, il centrocampista olandese potrebbe insomma regalare al Milan un ultimo, inatteso dividendo.