Reina alla Juve: parla il padre

Pepe Reina strizza l’occhio alla Juve. "è un professionista, non avrebbe problemi a giocare in bianconero", ha detto il padre Miguel a Radio Kiss Kiss.

La probabile partenza di Mattia Perin, alla ricerca di più spazio dopo una stagione non da protagonista, spinge la società bianconera a cercare un secondo portiere da affiancare a Szczesny. Ecco l’idea di puntare sull’esperto portiere iberico attualmente in forza al Milan.

L’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina delle "Zebre" potrebbe concretizzare quella che ad oggi è solo un’indiscrezione.

Cresciuto nella cantera del Barcellona, debutta in prima squadra a diciotto anni. Il passaggio al Liverpool segna il punto di svolta della sua carriera; nel 2007 con i Reds gioca la finale di Champions League, persa contro il Milan. Nell’estate del 2013 approda a Napoli. Dopo una stagione in azzurro, passa al Bayern Monaco, dove resta una stagione per poi tornare in Campania. A luglio 2018 va al Milan, come secondo portiere alle spalle di Gigio Donnarumma.

SPORTAL.IT | 04-06-2019 17:29