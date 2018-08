Reina: "Mai pensato di andare al Chelsea"

Pepe Reina, arrivato al Milan a parametro zero, è stato richiesto a lungo da Maurizio Sarri prima che il Chelsea virasse su Kepa.

Il portiere spagnolo ne ha parlato durante la propria conferenza stampa: “Non è mai esistita la possibilità di andare al Chelsea e non ci ho nemmeno pensato perchè la mia decisione già l’avevo presa. Posso dire grazie a Sarri per quanto ha fatto per me ed augurargli ogni bene, ma ora sono al Milan e voglio affrontare questa bellissima sfida”.

SPORTAL.IT | 10-08-2018 17:50