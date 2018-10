Reina sta con Gattuso

Pepe Reina, portiere del Mlan, ha parlato al termine della partita persa dai rossoneri per 2-1 contro il Betis Siviglia ai microfoni di Sky Sport.

“Il gol subito? Questo è il nostro mestiere, a volte si sbaglia. Bisogna rialzarsi e imparare dagli errori – ha dichiarato il portiere spagnolo – Il Betis palleggia molto bene, a volte ti viene nervosismo, bisogna leggere meglio le situazioni e avere l'umiltà di saper soffrire e tenere botta. Complimenti a loro, noi dobbiamo riguardare la partita e cercare di imparare. Spogliatoio? Non cerchiamo colpevoli, bisogna essere freddi e domani si rivede la partita, si impara, si cerca di costruire e migliorare".

"Fiducia a Gattuso? Assolutamente sì, assoluta fiducia al mister, ora più di prima – ha ribadito il giocatore ex Napoli – Questa squadra può far bene, non tutto è buio, bisogna stare calmi, fare delle valutazioni è sbagliato".

SPORTAL.IT | 25-10-2018 23:25