Reina sta con Muslera: 'Basta con questi palloni'

Fernando Muslera si è reso protagonista di una brutta papera nella partita che ha sancito l'eliminazione dell'Uruguay dai Mondiali di Russia 2018 per mano della Francia. Ma a difesa dell'ex portiere della Lazio è sceso in campo Pepe Reina, che con i palloni dei Mondiali si è allenato pur non giocando alcuna partita ufficiale (nella Spagna era chiuso da David de Gea, pure non immune da errori).

"Continuiamo ad 'inventare' nuovi palloni, sì sì, che per noi portieri sarà ogni volta più difficile intuire o indovinare le traiettorie. Lo spettacolo si cerca in altro modo", ha scritto l'ex numero 1 del Napoli fresco di passaggio al Milan.

Non è la prima volta che i palloni scelti per i Mondiali vengono messi sotto accusa dai portieri (celebre in tal senso fu Jabulani, quello di Sudafrica 2010).

SPORTAL.IT | 06-07-2018 21:00