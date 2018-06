Reina: "Titolare al Milan? Dovrò meritarlo"

Il nuovo portiere del Milan Pepe Reina in un'intervista ad As ha parlato della sua imminente avventura in rossonero.

"E' uno dei club più grandi al mondo. Abbiamo l'obbligo di tornare in Champions League. E' una sfida appassionante. Titolare io o Donnarumma? Non mi hanno fatto nessun discorso a livello personale. Mi piace l'idea di chiudere la carriera a Milano. Essere titolare o no dovrò guadagnarmelo giorno dopo giorno in ogni allenamento".

Lo scudetto mancato con il Napoli: "Prima di tutto devo ricordare a tutti il grandissimo campionato fatto dal Napoli, arrivato a 91 punti. La Juve ne ha fatti di più e dobbiamo congratularci con loro. Credo nella buona fede degli arbitri, ma è vero che la Juventus a livello societario ha un peso incomparabile con il resto. Il lavoro con Sarri? Uno spettacolo, e il grande responsabile dei record che il Napoli ha continuato a battere nel corso di questi tre anni è stato lui e il uso grandioso gioco".

SPORTAL.IT | 01-06-2018 11:10