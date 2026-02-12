L’intervento lo ha salvato da conseguenze drammatiche, dopo l’infortunio riportato nel corso della prima sessione di prove libere per il bob. Il rischio per il lettone Renars Grantins era davvero terribile: ha sfiorato la lussazione della vertebra cerebrale. In termini più semplici, poteva andare incontro a delle conseguenze irreversibili, per la sua salute. La prontezza della macchina olimpica messa in atto dai protocolli olimpica dei soccorsi è stata rapidissima ed efficiente.
- L'incidente di Grantins con il bob a Cortina
- Il rischio corso
- Le dichiarazioni del presidente del comitato lettone
L’incidente di Grantins con il bob a Cortina
Grantins è stato trasportato prima alla medical station vicina allo Sliding Centre, assistito dal personale specializzato a bordo pista, poi trasferito al policlinico olimpico Codivilla per una diagnostica completa, infine accompagnato all’ospedale di Treviso per un’operazione urgente e delicata, nel reparto di neurochirurgia. E ieri è stato dimesso: era in grado di tornare a Cortina dalla delegazione che lo attendeva e voleva riabbracciarlo dopo il grande spavento.
Il rischio corso
Ma ciò non significa che possa tornare ad allenarsi o in pista: per lui i Giochi sarebbero conclusi.
“È stato trattato in tempo, rischiava di rimanere tetraplegico”, ha spiegato Paolo Rosi, il direttore del Suem veneto, che da due settimane è stabile a Cortina per coordinare l’attività dei sanitari al Corsera.
Le dichiarazioni del presidente del comitato lettone
“Le condizioni sono attualmente stabili – ha dichiarato il presidente del Comitato olimpico lettone Raimonds Lazdiņš – Gli auguriamo una guarigione rapida e completa e non vediamo l’ora che torni in Lettonia. Purtroppo dobbiamo ammettere che, a causa dell’infortunio subito, questa volta salterà i Giochi Olimpici”.
Secondo quanto è stato riportato dai testimoni la caduta non sembrava così spaventosa eppure l’impatto è stato importante, riporta una nota del team Latvia. Il 21enne è stato sottoposto a un intervento urgente in neurochirurgia che pare sia andato bene.
A Treviso è ancora ricoverata Lindsey Vonn, la quale dopo la tremenda caduta di domenica ha riportato più fratture ed è stata sottoposto a tre distinte operazioni chirurgiche.