Renzi jr ce la fa: firma con l'Udinese

Francesco Renzi ha convinto l’Udinese. Il figlio dell’ex presidente del consiglio e segretario del Partito Democratico ha conquistato un contratto con il club friulano dopo aver ben impressionato David Sassarini, il tecnico responsabile delle giovanili, durante il periodo di prova svolto in estate.

Il ragazzo, classe 2001, rimarrà in bianconero nella prossima stagione e giocherà nella squadra Primavera. Attaccante, alto 185 cm, Renzi jr ha segnato nell’amichevole contro lo Staranzano, vinta per 5-2 dai giovani dell’Udinese.

Prima dei friulani, Renzi aveva sostenuto un provino con il Genoa, che aveva specificato come l’interesse per il ragazzo non sia legato al suo cognome. Il giovane, che è stato elogiato per la sua abnegazione e generosità in campo, giocava negli allievi dell’Affrico di Firenze, squadra dilettantistica di cui era bomber. Non è stato condizionato dal cognome pesante e ha gestito bene la pressione derivata dall’inevitabile attenzione venutasi a creare nei suoi confronti, fanno sapere dalla società.

La stagione ufficiale comincerà con il campionato di Primavera al via il 15 settembre, mentre la coppa Italia scatterà il 20 settembre.

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 22-08-2018 13:40