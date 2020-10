La Carpegna Pesaro sbanca il Taliercio con un pesantissimo 90-72 e il coach della formazione marchigiana, Jasmin Repesa, trova la chiave del successo sulla Reyer Venezia.

“Siamo stati intelligenti in attacco – racconta a Eurosport il navigato ex allenatore dell’Olimpia Milano -. Chi gioca in Europa fa fatica e loro hanno speso tanto contro il Partizan, mettendo energie fisiche e mentali. Per noi è stata un’occasione e l’abbiamo sfruttata”.

OMNISPORT | 11-10-2020 19:00