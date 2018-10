Resa Real Madrid: 'Ronaldo ci manca'

Dopo aver iniziato la stagione snobbando il grande ex, anzi sostenendo che "senza Cristiano giochiamo meglio", a Madrid ormai non lo nega più nessuno: l’addio di Ronaldo si sente eccome.

Del resto lo dicono i numeri e il crollo alla voce gol realizzati in Liga e anche in Champions League, così dopo la prima carezza di Florentino Perez (“Cristiano è nella storia del club, un giorno tornerà”), ecco i cori nostalgici dei tifosi durante il grigio derby contro l’Atletico e ora pure le parole degli ex compagni.

A parlare dopo la clamorosa sconfitta in casa del Cska Mosca sono stati il portiere Keylor Navas e il terzino Nacho, due che vedono tutto da dietro: “Non si può coprire il sole con un dito” la poetica dichiarazione del costaricense.

Più diretto Nacho: “Purtroppo Cristiano ha deciso di andarsene, non possiamo farci nulla”. A pagare per tutti potrebbe essere Lopetegui…

SPORTAL.IT | 03-10-2018 20:15