Resident Evil 2, le novità in arrivo cambieranno la narrazione

Il remake di Resident Evil 2, annunciato all’E3 2018, uscirà il prossimo 25 gennaio 2019 e sarà disponibile su PS4 e Xbox One. La grande novità sul ritorno del titolo è legata alla narrazione, più ricca rispetto alla versione precedente. Leon S. Kennedy e Claire Redfield saranno protagonisti, dunque, di una storia che già conosciamo ma che ci riserverà di certo qualche sorpresa.

Lo ha dichiarato Mike Lunn, brand manager di Capcom, in un’intervista rilasciata a GamingBolt, raccontando che le migliorie apportate riguarderanno la grafica, ma ci saranno anche vere e proprie modifiche sulla trama originale. I personaggi saranno maggiormente coinvolti rispetto all’edizione precedente, e sono previsti più approfondimenti.

“Ad esempio ci saranno luoghi del gioco originale in cui si era solo passati, o delle persone a cui bisognava parlare che disponevano solo di poche frasi. Si avrà decisamente un’esperienza più profonda sotto questi aspetti. In alcuni momenti si può davvero andare avanti e giocare per un periodo di tempo prolungato” – ha spiegato Lunn.

L’attesa dell’uscita di Resident Evil 2 è ancora lunga e le informazioni in nostro possesso sono ancora poche e confuse. Cari fan, però, non demordete! Perché sarà possibile giocarci presso il booth Xbox, durante la GamesCom 2018, la fiera del videogame più grande d’Europa che si terrà a Colonia, in Germania, dal 21 al 25 agosto 2018. Potranno godere di questa anteprima, però, solo player maggiorenni.

Curiosi?

HF4 | 25-07-2018 08:45