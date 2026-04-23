Rete4: partita in diretta dopo 10 anni, sfrattato Mario Giordano, la coppa Italia vale più de I Cesaroni, come cambia Mediaset

Il 10 maggio il programma di Mario Giordano farà posto al Clasico spagnolo che potrebbe decidere la Liga, Berlusconi torna a dare spazio allo sport

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Rete 4 torna a trasmettere un programma sportivo. Succederà il 10 maggiio quando, al posto del talk politico “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano verrà trasmesso in diretta il Clasico Barcellona-Real Madrid, match che potrebbe già laureare gli azulgrana campioni di Liga. Una decisione inattesa di Piersilvio Berlusconi che segna una piccola svolta sia per il calcio in chiaro, vecchio pallino dell’emittente, sia nel cambio di rotta dei programmi politici.

Dieci anni fa l’ultima gara in diretta su Rete4

Era da 10 anni che Rete4 non trasmetteva un evento sportivo in diretta ed anche quella volta in campo c’era il Barcellona che affrontò e superò l’Arsenal agli ottavi di Champions League il 16 marzo del 2016: successo per 3-1 della squadra allora allenata da Luis Enrique grazie alle magie di Messi, Neymar e Suarez ma non tutti ricordano che lo sport non è mai stata una novità su questa emittente.

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Quando il grande tennis andava in chiaro

Nel 1988 trasmise in diretta la finale di Wimbledon vinta da Edberg su Becker in quatto set (quando ancora il grande tennis era in chiaro) ma per parecchi anni Rete4 (prima che la palla…passasse a Italia1) è stata la rete dedicata allo sport da Mediaset. Dal tennis alle coppe europee, dal ciclismo ai talk show come Pressing, l’emittente che la Fininvest (poi Mediaset) di Berlusconi rilevò nel 1984 da Mondadori (che l’aveva a sua volta comprata quando si chiamava TeleEuropa) aveva sempre avuto un occhio di riguardo per gli eventi sportivi prima di cambiare totalmente target e taglio delle trasmissioni.

Dal flop di Bonolis a Luna Rossa e i Mondiali per club

In generale Mediaset da un po’ ha riprovato ad affacciarsi sul mondo dello sport in diretta, abbandonato quando perse prima i diritti della serie A (col flop di Paolo Bonolis conduttore in una sorta di “90esimo minuto” su Canale 5 nel 2005, ovvero “Il grande calcio”) e poi quelli della Champions, giudicati troppo cari. Dopo essere stata per anni ferma solo sui notiziari (Sportmediaset) e sui talk show (prima Tiki-Taka oggi solo Pressing che però è stato “promosso” da Italia 1 a Canale 5 sia pur a orari impossibili) salvo qualche edizione della coppa America con Luna Rossa in diretta su Italia1, l’anno scorso il Biscione prese da Dazn parte dei diritti del Mondiale per club, dove c’erano anche Juventus e Inter mentre ai tempi del Covid si era proposta per trasmettere una gara di A in diretta in chiaro, quando gli stadi erano vietati al pubblico.

La coppa Italia sfonda su Canale 5

Unico avamposto sportivo su Mediaset era rimasta la Coppa Italia (con l’appendice della Supercoppa) di cui dal 2023 (e fino al 2027) detiene i diritti. E il segnale del rilancio è arrivato proprio dalla semifinale Inter-Como. Se fino ai quarti tutte le partite erano state trasmesse su Canale 20 (i turni iniziali con le piccole e spesso le gare pomeridiane) o su Italia1, in occasione del big-match di San Siro Berlusconi ha addirittura sfrattato la Ruota della Fortuna di Gerry Scotti per mandare la partita su Canale 5 in diretta. Scelta premiata dall’Auditel. La gara è stata vista 4.851.000 spettatori con uno share del 24%

La beffa dei Cesaroni in prime-time

Neanche l’attesissimo ritorno de I Cesaroni era riuscito a spostare l’orario o la messa in onda della Ruota della Fortuna, l’arma vincente di Mediaset per contrastare i “Pacchi” di Affari tuoi con Stefano De Martino su Rai1. La fiction di Amendola lunedì scorso è iniziata addirittura alle 22 (e lo chiamano ancora prime-time) per finire alle 00.25. La risposta del pubblico è stata inequivocabile: 2,6 milioni di spettatori con un calo pauroso rispetto ai quasi 4 in total Audience della prima puntata del lunedì precedente.

Ieri Atalanta-Lazio non ha avuto lo stesso trattamento, è stata “rispedita” su Italia1. Risultato? 2.048.000 spettatori con il 10.2% ma è chiaro che la gara non aveva identico appeal. Resta il rinnovato interesse di Mediaset per lo sport in chiaro che potrebbe preludere a nuove sorprese (c’era stato anche un tentativo per gli Internazionali di tennis di Roma). Barcellona-Real su Rete4 potrebbe essere l’apripista per nuovi investimenti per gli eventi sportivi in diretta. Che ne faccia poi le spese “Fuori dal coro” di Mario Giordano è poi altra storia, che attiene più al versante politico come si è notato già in altre trasmissioni di Rete 4 come “Carta bianca”.