Retroscena Cristiano Ronaldo: "Pensa a un complotto"

Continua a far discutere l'espulsione di Cristiano Ronaldo contro il Valencia. Il fatto sta avendo grande eco soprattutto in Spagna, dove molti non hanno ancora digerito l'addio di CR7 al Real Madrid e non risparmiano frecciate e punzecchiature al campione portoghese.

Secondo quanto riporta il quotidiano madrileno Marca, molto vicino al club blanco, il cinque volte Pallone d'Oro sarebbe convinto di essere al centro di un complotto ordito dalla Uefa nei suoi confronti, partito con la decisione di non assegnargli ad agosto il premio riservato al miglior calciatore dell'ultima Champions League, nonostante le 15 reti segnate nella scorsa edizione del massimo torneo continentale.

L'assenza della punta della Juventus in occasione della cerimonia avrebbe inasprito i vertici del massimo organismo calcistico in Europa, pronti a mettere in atto una "vendetta". Da qui le lacrime dopo l'espulsione a Valencia e il volto scurissimo all'uscita dallo stadio. CR7, soprattutto, teme di perdere il Pallone d'Oro, premio che lo vede per ora favorito davanti a Modric, Griezmann e Mbappé.

Ronaldo, impegnato nella serata di domenica contro il Frosinone, è in attesa di conoscere il verdetto della disciplinare Uefa e ha timore di perdere la sfida contro il Manchester United, che segnerebbe il suo grande grande ritorno ad Old Trafford.

Il giocatore resta nei pensieri anche del presidente del Real Florentino Perez, che è tornato a parlare della cessione dell'estate: "Le clausole non vengono messe per essere pagate, se deve esserci una cessione si tratta con l'acquirente. Noi non volevamo venderlo, ma lui voleva andar via per ragioni personali e abbiamo capito che, per tutto quello che aveva fatto nei suoi anni con noi, era giusto aprirgli le porte. Dal punto di vista dei soldi abbiamo incassato il massimo che potevamo".

SPORTAL.IT | 23-09-2018 10:10