Retroscena Ferrari: Vettel si ritrova il nemico in casa

Lo schiaffo subito a Monza dalla Mercedes impone molte riflessioni in casa Ferrari. In primis sulla gestione dei piloti. Secondo quanto riportato da Autosprint la scuderia di Maranello, a differenza del team rivale, non può imporre nessun ordine di scuderia a Kimi Raikkonen semplicemente perché, dal 2019, il finlandese non farà più parte della squadra.

A fine stagione, secondo indiscrezioni, Charles Leclerc prenderà il posto di Kimi che si sarebbe già messo in contatto con alcuni team inglesi. Così durante il Gran Premio d'Italia Raikkonen ha corso senza pressioni, e proprio al via ha resistito al compagno di scuderia Sebastian Vettel, che poi toccandosi con Hamilton ha rovinato la sua gara e drasticamente ridotto la possibilità di vincere il Mondiale.

L'altro argomento di riflessione a Maranello è Vettel stesso, ancora protagonista di un errore in un momento chiave della stagione. Il paragone con il rivale Lewis Hamilton è ora impietoso.

"Quando sei lì – spiega Trulli all'Ansa – a volte fai le cose giuste, purtroppo in alcune occasioni capitano quelle sbagliate. È vero che però Vettel in questo momento, pur avendo la macchina migliore, più di una volta ha mancato di fare la cosa giusta. Purtroppo Monza è stata una partenza difficile, non prevedibile da un certo punto di vista, ma magari si poteva sicuramente far meglio con un minimo di strategia. Ad Hockenheim è stato netto il suo errore, gli altri sono errori che possono capitare, ma in questo momento non si può più sbagliare".

Il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene non perde le speranze: "Sappiamo di avere una macchina molto forte e la prima fila in qualifica lo aveva dimostrato chiaramente. L'importante, adesso, è reagire come una squadra, in modo ordinato e determinato, senza mollare mai. Il campionato è ancora lungo e già si prepara la prossima sfida a Singapore".

SPORTAL.IT | 04-09-2018 12:20