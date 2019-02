Retroscena Inter: Marotta incontra Nainggolan e Mourinho

Beppe Marotta pianifica l'Inter del futuro. Uno dei primi obiettivi dell'amministratore delegato dei nerazzurri è recuperare il fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva, Radja Nainggolan, finora più un peso che un punto di forza della squadra di Spalletti. Dopo la multa salata per il ritardo, Marotta insieme al tecnico ha incontrato l'ex centrocampista della Roma per parlare del suo futuro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Il Ninja ha così stretto un patto di ferro con i dirigenti nerazzurri, con l'obiettivo di invertire la rotta di una stagione finora fallimentare. Il giocatore, riferisce la rosea, da allora sostiene un programma di allenamento personalizzato, una dieta più rigida e sedute di lavoro extra: grazie a questa "cura" avrebbe già perso 4 chili, ritrovando un discreto tono muscolare.

Sul fronte allenatore, nonostante le rassicurazioni di rito Marotta sta tessendo la sua trama per un possibile cambio tecnico nella prossima estate. Secondo quanto riporta Telelombardia, l'ex ad bianconero incontrerà nelle prossime ore a Milano José Mourinho, con cui potrebbe finire a pranzo confermando l'effettivo interesse della società meneghina per un ritorno dello storico mister del Triplete del 2010.

Marotta in un'intervista a Sportmediaset ha avvertito Spalletti: "Champions decisiva per il suo futuro? Ci sono dei traguardi che devono essere raggiunti, poi faremo le nostre considerazioni". Per ora è ben saldo sulla panchina: "Nei miei ultimi 22 anni da dirigente in Serie A – in tre società come Atalanta, Sampdoria e Juventus – non ho mai esonerato nessun allenatore. Per esonerare un allenatore servono delle condizioni particolari, e qua le condizioni non esistono. Spalletti rimarrà con noi. La cultura della vittoria va migliorata, da questa crisi si viene fuori cercando di elevare questo concetto. Siamo tutti sotto esame, i bilanci si fanno ogni settimana".

SPORTAL.IT | 07-02-2019 10:05