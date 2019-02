Retroscena Juventus, Dybala sgridato in allenamento: la sua risposta

La Juventus prova a chiudere sul nascere il caso Dybala, esploso prima del fischio finale dell'ultima partita di campionato contro il Parma, quando la Joya, dopo aver saputo che non sarebbe scesa in campo, ha lasciato anzitempo la panchina per rifugiarsi, arrabbiato, negli spogliatoi. Un atteggiamento che non è passato inosservato e ha indispettito Massimiliano Allegri.

Riporta Tuttosport che prima dell'allenamento di giovedì alla Continassa il tecnico toscano ha severamente rimproverato l'attaccante argentino per il suo comportamento, esortandolo ad essere più professionale. Il giocatore ha riconosciuto il proprio torto, e si è scusato con il mister, con lo staff tecnico e con i compagni. Domenica contro il Sassuolo potrebbe partire titolare: è favorito nel ballottaggio con Bernardeschi per giocare al fianco di Cristiano Ronaldo e Mandzukic.

Dybala è a digiuno di reti da troppe partite (non segna da tre mesi) e non è troppo soddisfatto per la nuova posizione in campo che lo penalizza proprio in zona gol.

"E' una sorta di processo a livello mentale, per cui Paulo, leggendo e sentendo cosa si dice in giro, si convince che giocando in una posizione diversa non faccia più gol. Ma il punto non è quello, perché le occasioni per segnare se le crea sempre. Prima segnava di più. è vero, ma non c'era Cristiano Ronaldo", sono le parole di Allegri, che nega che ci sia un caso.

SPORTAL.IT | 08-02-2019 11:00