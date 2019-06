Retroscena Sarri alla Juve: il rifiuto dello scorso anno

Il suo approdo a Torino ha fatto parlare tanto e probabilmente le chiacchiere continueranno anche in futuro. Maurizio Sarri ha incrinato definitivamente il rapporto con la sua ex tifoseria, coi sostenitori del Napoli che non gli perdonano il passaggio alla Juventus. Quello che però ha rivelato il quotidiano Repubblica avrebbe davvero del clamoroso, in quanto la società piemontese avrebbe contattato Sarri già lo scorso anno (che a quel tempo era ancora all’ombra del Vesuvio).

Lo scoop – La nuova stagione è ancora ai nastri di partenza, Sarri ha stilato il programma e ha davanti a sé un lungo cammino, ma pensare che potrebbe essere in ritardodi un anno fa un certo effetto. Ma come mai non si sarebbe concretizzato il suo passaggio alla guida della Vecchia Signora già alla fine del campionato 2017/2018? Il motivo andrebbe ricercato in una frase che l’allenatore avrebbe pronunciato anche dopo la finale di Europa League che il suo Chelsea ha vinto contro l’Arsenal, ovvero “Non posso passare dal Napoli a un’altra squadra italiana”.

Un cambio di mentalità – Ad ogni modo quello che tutti si aspettano (non soltanto i tifosi juventini) è che con l’arrivo di un tecnico del genere Cristiano Ronaldo e compagni possano proporre un gioco più bello da vedere rispetto a quello di Allegri che nonostant le innumerevoli vittorie tante critiche aveva ricevuto in passato. Naturalmente però l’obiettivo numero uno sarà sempre lo stesso, ovvero quello di riportare finalmente la Champions League in Italia.

SPORTEVAI | 18-06-2019 10:51