Retroscena sul caso Ronaldo: la mossa di CR7

Tre giorni importanti per Cristiano Ronaldo, che è pronto al contrattacco dopo la bufera che lo ha investito nelle ultime settimane. Ad amici, parenti e compagni, CR7 ha fatto intendere di essere sereno: "So di essere innocente, quindi sono tranquillo", sono le parole del fuoriclasse portoghese riportate da Tuttosport. Nello spogliatoio della Juve "sono rimasti impressionati nel vederlo così concentrato, sereno, sicuro di sé, con tutte le sue energie fisiche e mentali proiettate sulla partita", scrive il quotidiano torinese.

L'attaccante della Juventus, approfittando della pausa per le Nazionali e dei tre giorni di stop concessi da Massimiliano Allegri, è volato da Torino a Lisbona per un incontro con i suoi avvocati in merito alle accuse di stupro rivoltegli dall'ex modella americana Kathryn Mayorga. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese "Correio da Manha", Ronaldo nei prossimi giorni deciderà insieme ai suoi legali le mosse da adottare per rispondere alle accuse in merito a una vicenda accaduta nove anni fa a Las Vegas. Il caso si sta gonfiando nelle ultime ore, tanto che secondo alcuni tabloid altre donne sarebbero pronte a denunciarlo per violenza.

Intanto la famiglia di Cristiano Ronaldo ha deciso di farsi avanti, in maniera ancor più perentoria, per difenderlo. Dopo le parole della madre, ci ha pensato Katia, la sorella, a realizzare una vera e propria campagna social per difendere il campione bianconero. Katia ha postato un’immagine che ritrae Cristiano Ronaldo con la tuta di Superman. “Voglio vedere chi ha il coraggio di mettere questa foto sul proprio profilo per una settimana e fare una catena per lui… Dal Portogallo, da lui, dai nostri, dall’unione del popolo… dalla giustizia, se lo merita”, le parole della sorella. Il tutto mentre i tanti sponsor dell’asso portoghese osservano allarmati. Il “sexygate CR7” assume proporzioni sempre più eclatanti.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 14:35