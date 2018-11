Retroscena sul rigore di Higuain: c'entra Ronaldo

Dalle critiche per la sua prestazione nel match contro il Manchester United agli applausi per il rigore parato a Gonzalo Higuain nel big match di domenica sera contro il Milan: il portiere della Juventus Wojciech Szczesny si è preso con gli interessi la sua rivincita nei confronti dei critici e di chi non lo ritiene all’altezza della squadra bianconera.

Nell’episodio chiave della partita, l’estremo difensore polacco ha deviato sul palo la conclusione del Pipita, salvando l’1-0 della Vecchia Signora, che poi ha raddoppiato con Cristiano Ronaldo.

Vinto il duello a distanza con la stellina Donnarumma e respinta anche la concorrenza dello scalpitante Mattia Perin, pronto a subentrare in caso di una sua crisi, dopo la partita a Sky Szczesny ha rivelato cosa si sono detti lui e Cristiano Ronaldo prima del penalty di Higuain: “Ronaldo mi ha detto di partire prima perché Gonzalo avrebbe tirato forte. Lo conosce bene, ma anche io. Sapevo che avrebbe tirato da quella parte, calcia spesso in quella direzione”.

Prima della rincorsa dell’argentino, Szczesny ha infatti indicato il lato destro all’attaccante, mettendogli ancora più pressione.

La concorrenza con Perin è uno stimolo: “La concorrenza con Perin aiuta, è uno stimolo. Non è facile sostituire Buffon, ma la difesa è forte e mi aiuta tanto. Bisogna essere sempre concentrati perché subisci tiri ogni dieci minuti. Credo comunque sia stata una partita ben giocata da parte nostra, abbiamo sbloccato subito il punteggio e poi abbiamo controllato la gara”.

Il tecnico del Milan Gattuso ha così commentato il penalty: “I nostri rigoristi sono Kessie, Suso, Higuain e Calhanoglu, e a loro lascio la massima libertà di decidere chi debba calciare dagli undici metri. Gonzalo se l’è sentita, il portiere è stato bravo a pararglielo e andiamo avanti. Per quanto riguarda la sua espulsione, spero che si scusi con l’arbitro per l’atteggiamento che ha avuto nei suoi confronti: per la sua esperienza e l’importanza che ha per noi sa bene che non può permettersi una reazione di questo tipo, anche se la sua situazione psicologica non era certo facile. Adesso dovrà essere bravo a reagire e a concentrarsi su ciò che deve fare in campo, evitando di farsi prendere dal nervosismo”.

SPORTAL.IT | 12-11-2018 10:45