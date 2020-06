Reyer-De Nicolao, c'è il rinnovo

L’Umana Reyer è lieta di comunicare che è stato prolungato l’accordo con Andrea De Nicolao fino alla stagione 2021/2022 con opzione per quella 2022/2023.

Playmaker e vice capitano, nato a Camposampiero (PD) il 21 agosto 1991, “Denik” non ha mai salutato una partita nelle tre stagioni in orogranata: 168 su 168! Andrea è un recordman di presenze consecutive, nelle ultime stagioni tra Serie A e Legadue ha disputato 295 partite consecutive tra Treviso, Varese, Verona, Reggio Emilia e appunto Venezia.

Andrea è arrivato all’Umana Reyer nell’estate 2017 ed è stato uno dei protagonisti delle vittorie di FIBA Europe Cup, scudetto e Coppa Italia nel 2020 quando è stato inserito nel quintetto ideale.

In queste stagioni è diventato uno dei beniamini della tifoseria per la sua grande professionalità e disponibilità fuori e dentro dal campo. Sul parquet è uno dei punti fermi dello scacchiere di coach De Raffaele con cui è cresciuto negli anni in termini di rendimento e leadership.

“Per me è un onore e un orgoglio far parte dell’Umana Reyer, una società con un progetto solido e ambizioso che è programmato nel tempo – le parole di Andrea De Nicolao – A Venezia c’è un alto grado di organizzazione e serietà, il Club mette a disposizione di noi giocatori le condizioni per rendere e migliorare. Inoltre in queste stagioni abbiamo cementato un gruppo di lavoro che ha grande abnegazione, voglia di lavorare al massimo e desiderio di continuare a vincere.

La fame di vittoria è il sentimento più importante della nostra squadra e viene trasmesso a noi giocatori dalla società, da coach De Raffaele e lo staff.

Sono dunque grato al Club per la stima e la fiducia che nutre nei miei confronti e lavorerà sempre al massimo per ripagarle. Ci vediamo presto!”

SPORTAL.IT | 18-06-2020 16:36