L’Umana Reyer, attraverso una nota, ha comunicato che Gara7, in programma sabato 22 giugno alle 20.45 e decisiva per il titolo, è sold out: il Taliercio è pieno in ogni ordine di posto.

La partita tra le squadre allenate da Walter De Raffaele e Gianmarco Pozzecco sarà trasmessa in diretta tv su Raisport, Eurosport 2 e Player.

SPORTAL.IT | 21-06-2019 17:39