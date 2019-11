Reyer in lutto per le vittime di Venezia

L'Umana Reyer, attraverso un comunicato, ha parlato di quanto sta succedendo in città. "La drammaticità del disastro naturale che ha colpito la nostra Città ha sconvolto tutti noi – vi si legge -. L’Umana Reyer stasera scenderà in campo per disputare la partita di Eurocup, competizione europea, con la squadra avversaria già presente qui a Venezia, visto che il rinvio non è stato possibile. Nella gara odierna, la squadra scenderà in campo con il lutto e sarà osservato un momento di raccoglimento, in memoria delle vittime del disastro naturale che ha colpito la nostra Città.

"Si comunica inoltre che stasera, e in occasione delle prossime partite casalinghe, all’interno del Palasport sarà organizzata una raccolta fondi (tramite appositi raccoglitori presenti agli ingressi) a sostegno di tutti i cittadini veneziani colpiti dall’eccezionale calamità naturale. Venezia e i veneziani hanno coraggio, resilienza e tenacia. Sapremo rialzarci anche questa volta, tutti insieme. Duri i banchi".

SPORTAL.IT | 13-11-2019 16:14