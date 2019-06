Reyes, nuovo retroscena sulla tragedia

Continuano ad arrivare particolari e retroscena sulla dinamica del tragico incidente costato la vita a José Antonio Reyes, l’ex calciatore di Siviglia, Benfica, Atletico Madrid e Real Madrid scomparso sabato 1° giugno all’età di 35 anni mentre stava percorrendo l'autostrada A-376 per rientrare nella sua città natale, Utrera, una volta venuto a conoscenza di non essere stato convocato per la partita, svoltasi poi martedì, tra il Cadice e l’Extremadura, la squadra di seconda divisione spagnola nella quale militava dal febbraio scorso dopo una breve esperienza in Cina con il Tianshan Leopard tra luglio e dicembre 2018.

Dopo la rivelazione del 'Mundo Deportivo' dove, dopo aver avuto accesso al verbale dell’incidente, è stato riportato il rapporto della Guardia Civil secondo il quale l’auto di Reyes, una Mercedes Brabus S550 da 380 cavalli, viaggiava a 237 km/h, secondo quanto riportato dal canale televisivo spagnolo 'La Sexta' è emerso che una delle cause che avrebbe portato all’incidente mortale del calciatore sarebbe stata una distrazione alla guida.

La folle velocità avrebbe infatti causato lo scoppio di uno pneumatico. Da qui l’auto si è ribaltata più volte su se stessa fino a prendere fuoco e ad avvolgere nelle fiamme il calciatore, morto carbonizzato.

La pressione della gomma però non sarebbe stata a norma a causa del lungo periodo di sosta all’interno del garage di Reyes. Un dettaglio che aggiunge rabbia e dramma alla tragedia, costata la vita anche al cugino 23enne di Reyes che era a bordo dell’auto. Una terza persona, trasferita d'urgenza all'ospedale Virgen del Rocìo di Siviglia, sta invece lottando per la vita con ustioni gravi sul 60% del corpo.

I funerali di Reyes si sono svolti lunedì mattina ad Utrera nella Chiesa di Santa Maria de Mesa, gremita da migliaia di persone. Presenti alla cerimonia anche ex compagni come Sergio Ramos e Ivan Rakitic, che hanno giocato con Reyes nel Siviglia, il presidente del Real Florentino Perez e il ds del Siviglia Monchi, quest’ultimo più volte ripreso in lacrime dalle telecamere.

