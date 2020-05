Riapertura stadi: a Cagliari si punta a fine luglio

Il calcio riparte, ma i club mettono nel mirino anche il prossimo obiettivo: la riapertura degli stadi.

Una questione spinosa, affrontata dal presidente del Cagliari Tommaso Giulini che ne ha parlato a 'Sky Sport' in un'intervista incentrata sul centenario del club isolano.

"Siamo felici di festeggiarlo sapendo che il campionato si concluderà – ha affermato il numero uno rossoblù -. Dispiace però che in questi giorni ci siano state svariate discussioni e non si sia messa in programma la riapertura degli stadi. Credo che iniziare a pensarci sia fondamentale. La mia speranza è che già a fine luglio possa essere riaperto almeno qualche settore".

