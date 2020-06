Riapertura stadi, Gravina è ottimista

Juventus-Milan, prima partita del calcio italiano dopo la lunga interruzione, è stato un successo, nonostante l’assenza del pubblico, alla quale del resto bisognerà abituarsi.

Forse, però, non per troppo tempo. Questo, almeno, è lo scenario preannunciato dal presidente della Figc Gabriele Gravina, che intervenendo a Radio Deejay è stato possibilista in merito alla riapertura degli stadi, almeno parziale, nelle prossime settimane: “Mi auguro che ai primi di luglio si possa riaprire. La prima settimana, massimo metà luglio. Questo significherebbe che il nostro Paese ha eliminato quelle ultime restrizioni e che siamo usciti da questo momento particolarmente buio".

"Quello di Juventus-Milan è stato l'ultimo tassello che serviva per fugare qualunque dubbio sulla proiezione dei campionati – ha aggiunto Gravina – Sono contento di quest'ultimo tassello, ne manca ancora uno che è la partecipazione dei tifosi che mi auguro avvenga in tempi molto rapidi".

SPORTAL.IT | 13-06-2020 19:45